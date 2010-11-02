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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7995799679977998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:49

  Hella написав:Добрый день!
Мой депозит заканчивается 29 числа, это воскресенье. Если перекладывать в интернете, то по словам девушки из банка депозит оформят все равно третьим числом, т.к. несколько дней теряется.
Это действительно так? Мне казалось, что при переоформлении депозита проценты начисляются сразу (иди я путаю с другим банком).
Если оформление только третьего, то лучше перекинуть на Депозитный сейф на эти несколько дней?
Подскажите, пожалуйста.

Это к сожалению так. И дох.сейф вам тут тоже не поможет. По нему проценты тоже начнут капать только с 3-го. Если сумма не очень большая можно стянуть ее туда где более лояльные условия для текущих вкладов -пумба, моня и т.п
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:51

А как стянешь. Даже, если депозит не продлевать, на карточку деньги, все-равно, упадут 3-го. Даже авторизационный остаток раньше не увеличится.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:08

Re: Альфа-Банк

К сожалению, достаточно большая. То есть, в любом случае я не досчитаюсь четверть процентов за месяц, это печально.

Спасибо за консультацию... грущу ))).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:16

  Hella написав:К сожалению, достаточно большая. То есть, в любом случае я не досчитаюсь четверть процентов за месяц, это печально.

Спасибо за консультацию... грущу ))).

На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные).
У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит".
И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:19

  wig написав:
  rollo написав:Нравятся карточные курсы. Грят кешбэк перекрывает потери.

Кэшбек (орехи) с тем же успехом начисляется и на валютные фасткарды.

Комісія за конвертацію псує весь смак.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:27

  wig написав:А как стянешь. Даже, если депозит не продлевать, на карточку деньги, все-равно, упадут 3-го. Даже авторизационный остаток раньше не увеличится.

Не факт. У меня в мае, после окончания депозита авторизационный остаток увеличился в субботу, так как депозит был в долларах, проверить доступность не получилось
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:49

  Кочевник написав:
  wig написав:
  rollo написав:Нравятся карточные курсы. Грят кешбэк перекрывает потери.

Кэшбек (орехи) с тем же успехом начисляется и на валютные фасткарды.

Комісія за конвертацію псує весь смак.

У зоні євро або США немає комісій по валютним карткам, а от користуватися картками у гривні, де немає конвертації, за кордоном немає сенсу.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:09

  Stringer написав:
  wig написав:А как стянешь. Даже, если депозит не продлевать, на карточку деньги, все-равно, упадут 3-го. Даже авторизационный остаток раньше не увеличится.

Не факт. У меня в мае, после окончания депозита авторизационный остаток увеличился в субботу, так как депозит был в долларах, проверить доступность не получилось
Они доступны. По крайней мере чтоб стянуть по р2р - в прошлое воскресенье тестировал. Но пришлось пройти "адкино гестапо" -не хотели Моне отдавать. Но в итоге все получилось
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:28

  rollo написав:
  Кочевник написав:
  wig"[quote="4826441:rollo написав:Нравятся карточные курсы. Грят кешбэк перекрывает потери.

Кэшбек (орехи) с тем же успехом начисляется и на валютные фасткарды./quote]
Комісія за конвертацію псує весь смак.

У зоні євро або США немає комісій по валютним карткам, а от користуватися картками у гривні, де немає конвертації, за кордоном немає сенсу.

Я мову вів про зону тугриків. Про євро і долар ти сам вигадав.
Кочевник
 
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