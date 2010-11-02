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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7996799779987999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:16

  Kalgan написав:На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные).
У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит".
И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.



Спасибо, буду знать!
У Альфы какой-то странный год, не 365 а 370. Ну и вместо 22-го, когда открывали, получилось на выплату 29-ое.

З.Ы. Век живи - век учись ). Ну и так далее ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:49

  Hella написав:
  Kalgan написав:На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные).
У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит".
И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.



Спасибо, буду знать!
У Альфы какой-то странный год, не 365 а 370. Ну и вместо 22-го, когда открывали, получилось на выплату 29-ое.

З.Ы. Век живи - век учись ). Ну и так далее ).


Это странно, есть такое понятие банковский год, но он обычно 360 дней
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:11

Re: Альфа-Банк

Есть насущная необходимость закинуть на Комфорт-ФГВФЛ через p2p в МАБе 47к и затем снять их в кассе в тот же день (снятие первое в этом месяце).
Тарифы https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comf ... l_2019.pdf
и лимиты https://alfabank.ua/upload/Limits-A4_v2.pdf
изучил и проблем там не увидел. Но будучи наслышан про Алкину изощренность, решил уточнить у маститых алловодов. Действительно ли это можно сделать за одну операцию без скрытых подводных камней?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:27

Re: Альфа-Банк

  Alexey_k9 написав:есть такое понятие банковский год, но он обычно 360 дней
зависит от учетной политики банка.Смотрите Положение об учетной политике банка
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:45

  Hella написав:
  Kalgan написав:На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные).
У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит".
И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.



Спасибо, буду знать!
У Альфы какой-то странный год, не 365 а 370. Ну и вместо 22-го, когда открывали, получилось на выплату 29-ое.

З.Ы. Век живи - век учись ). Ну и так далее ).
Даже 372дня, это есть в ДКБО, и кадато было в ссылочках под табличками с депо. Но Аллюсик становится какой-то безалаберной девахой (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:50

Альфа-Банк

  Кащей написав:Есть насущная необходимость закинуть на Комфорт-ФГВФЛ через p2p в МАБе 47к и затем снять их в кассе в тот же день (снятие первое в этом месяце).
Тарифы https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comf ... l_2019.pdf
и лимиты https://alfabank.ua/upload/Limits-A4_v2.pdf
изучил и проблем там не увидел. Но будучи наслышан про Алкину изощренность, решил уточнить у маститых алловодов. Действительно ли это можно сделать за одну операцию без скрытых подводных камней?
Лучше заказать гроши за 2дн до снятия. При снятии обращаться к менанеру, т.е. по номеру счета. Если и через кассу, то карту в руки никому не давать, следить шобы было снятие ОДНОЙ суммой. А лучше познакомиться с начем отд-я или продвинутым менагером )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:54

  clientage написав:
  Кащей написав:Есть насущная необходимость закинуть на Комфорт-ФГВФЛ через p2p в МАБе 47к и затем снять их в кассе в тот же день (снятие первое в этом месяце).
Тарифы https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comf ... l_2019.pdf
и лимиты https://alfabank.ua/upload/Limits-A4_v2.pdf
изучил и проблем там не увидел. Но будучи наслышан про Алкину изощренность, решил уточнить у маститых алловодов. Действительно ли это можно сделать за одну операцию без скрытых подводных камней?
Лучше заказать гроши за 2дн до снятия. При снятии обращаться к менанеру, т.е. по номеру счета. Если и через кассу, то карту в руки никому не давать, следить шобы было снятие ОДНОЙ суммой. А лучше познакомиться с начем отд-я или продвинутым менагером )

Почему это карту кассиру не давать? Это же не депозит! Всегда с картой снимаю подобные суммы - проблем нет.
Vorlon
 
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