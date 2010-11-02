Kalgan написав:На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные). У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит". И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.
Спасибо, буду знать! У Альфы какой-то странный год, не 365 а 370. Ну и вместо 22-го, когда открывали, получилось на выплату 29-ое.
Kalgan написав:На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные). У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит". И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.
Спасибо, буду знать! У Альфы какой-то странный год, не 365 а 370. Ну и вместо 22-го, когда открывали, получилось на выплату 29-ое.
З.Ы. Век живи - век учись ). Ну и так далее ).
Это странно, есть такое понятие банковский год, но он обычно 360 дней
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Kalgan написав:На будущее, что б не попадать с окончанием депо на выходные (длинные выходные). У альфы есть такой вид депо, как "мой депозит" где срок выбирается произвольный, а условия депо такие же как у "альфа депозит". И при оформлении просто выбираете дату окончания, которая припадает на рабочий день.
Спасибо, буду знать! У Альфы какой-то странный год, не 365 а 370. Ну и вместо 22-го, когда открывали, получилось на выплату 29-ое.
З.Ы. Век живи - век учись ). Ну и так далее ).
Даже 372дня, это есть в ДКБО, и кадато было в ссылочках под табличками с депо. Но Аллюсик становится какой-то безалаберной девахой (
Лучше заказать гроши за 2дн до снятия. При снятии обращаться к менанеру, т.е. по номеру счета. Если и через кассу, то карту в руки никому не давать, следить шобы было снятие ОДНОЙ суммой. А лучше познакомиться с начем отд-я или продвинутым менагером )
Лучше заказать гроши за 2дн до снятия. При снятии обращаться к менанеру, т.е. по номеру счета. Если и через кассу, то карту в руки никому не давать, следить шобы было снятие ОДНОЙ суммой. А лучше познакомиться с начем отд-я или продвинутым менагером )
Почему это карту кассиру не давать? Это же не депозит! Всегда с картой снимаю подобные суммы - проблем нет.