Додано: Сер 25 гру, 2019 20:19

clientage написав: Кащей написав: Есть насущная необходимость закинуть на Комфорт-ФГВФЛ через p2p в МАБе 47к и затем снять их в кассе в тот же день (снятие первое в этом месяце).

Тарифы https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comf ... l_2019.pdf

и лимиты https://alfabank.ua/upload/Limits-A4_v2.pdf

изучил и проблем там не увидел. Но будучи наслышан про Алкину изощренность, решил уточнить у маститых алловодов. Действительно ли это можно сделать за одну операцию без скрытых подводных камней? Есть насущная необходимость закинуть на Комфорт-ФГВФЛ через p2p в МАБе 47к и затем снять их в кассе в тот же день (снятие первое в этом месяце).Тарифыи лимитыизучил и проблем там не увидел. Но будучи наслышан про Алкину изощренность, решил уточнить у маститых алловодов. Действительно ли это можно сделать за одну операцию без скрытых подводных камней? Лучше заказать гроши за 2дн до снятия. При снятии обращаться к менанеру, т.е. по номеру счета. Если и через кассу, то карту в руки никому не давать, следить шобы было снятие ОДНОЙ суммой. А лучше познакомиться с начем отд-я или продвинутым менагером ) Лучше заказать гроши за 2дн до снятия. При снятии обращаться к менанеру, т.е. по номеру счета. Если и через кассу, то карту в руки никому не давать, следить шобы было снятие ОДНОЙ суммой. А лучше познакомиться с начем отд-я или продвинутым менагером )

зачем это всё?у Аллы же в большинстве пакетов бесплатно два раза - тут скорей всего тожепросто подойти в кассу с картой и снять 47К (при этом смотреть на терминал чтобы там светилось 47000, а не 4700)если же 47К для какого отделения будет много, то снять допустим 23 в одном и 24 в другом и всех делов.З.Ы.и ещё один момент изучайте потом выписку - так как снятие толи 27дек толи 28дек - может попасть уже в январь. И если там нужно будет сюрприз)))