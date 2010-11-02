Важно чем? Ещё раз - снимаю в кассе только с карты и всё всегда хорошо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:47
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:58
снимаю с карты в кассе.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:57
Re: Альфа-Банк
а какие подарки к праздникам Алла приготовила своим клиентам )?
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