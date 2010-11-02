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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7997799879998000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:47

  clientage написав:Важно, шо нуна обеспечить снятие именно со СЧЕТА, а не карты. Проводка текущим оперднем

Важно чем? Ещё раз - снимаю в кассе только с карты и всё всегда хорошо!
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:58

  clientage написав:Важно, шо нуна обеспечить снятие именно со СЧЕТА, а не карты. Проводка текущим оперднем


снимаю с карты в кассе.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Хм. Эт радует. Я так не рисковал )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Хм. Эт радует.



8000 сторінок, вражає :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:57

Re: Альфа-Банк

а какие подарки к праздникам Алла приготовила своим клиентам )?
Arien
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