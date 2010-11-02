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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7997799879998000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:47

  clientage написав:Важно, шо нуна обеспечить снятие именно со СЧЕТА, а не карты. Проводка текущим оперднем

Важно чем? Ещё раз - снимаю в кассе только с карты и всё всегда хорошо!
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:58

  clientage написав:Важно, шо нуна обеспечить снятие именно со СЧЕТА, а не карты. Проводка текущим оперднем


снимаю с карты в кассе.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:14

Хм. Эт радует. Я так не рисковал )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Хм. Эт радует.



8000 сторінок, вражає :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:57

Re: Альфа-Банк

а какие подарки к праздникам Алла приготовила своим клиентам )?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:35

  clientage написав:Хм. Эт радует. Я так не рисковал )

Я чевойто сомневаюсь, что при исходных данных, со счёта вобще получится деньги снять. Хоть по пакетным картам нет овера, но снять деньги, не проведённые по этому счёту, через манагера вряд ли получится. Так что только с картой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:54

  Arien написав:а какие подарки к праздникам Алла приготовила своим клиентам )?


28 числа невозможно будет пополнить карту с депозита в режиме онлайн, как в предыдущем году - Будьте осторожны, т.к. можно попасть на РКО по кредитной карте с 28.12.2019 г. по 2.01.2020 г. и проценты по кредитной карте за кешевые операции. Можно из-за этой ситуации остаться в Новый год без денег и попасть на %, РКО и штрафные санкции по кредитам и кредитной карте.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:01

Re: Альфа-Банк

Важно, шо нуна обеспечить снятие именно со СЧЕТА, а не карты. Проводка текущим оперднем
На счету этих денег может еще и не быть. Когда Алла р2р через свой сервис проводит?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:18

  Arien написав:а какие подарки к праздникам Алла приготовила своим клиентам )?

Нам з дружиною подарувала сьогодні на Різдво ускладнене гестапо з вибірково непідйомним р2р у 15к, блокуванням інтернет-операцій за неточну відповідь та прогулянкою до банкомату. Красно дякуємо!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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