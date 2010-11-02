Важно чем? Ещё раз - снимаю в кассе только с карты и всё всегда хорошо!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:47
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:58
снимаю с карты в кассе.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:57
Re: Альфа-Банк
а какие подарки к праздникам Алла приготовила своим клиентам )?
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:35
Я чевойто сомневаюсь, что при исходных данных, со счёта вобще получится деньги снять. Хоть по пакетным картам нет овера, но снять деньги, не проведённые по этому счёту, через манагера вряд ли получится. Так что только с картой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:54
28 числа невозможно будет пополнить карту с депозита в режиме онлайн, как в предыдущем году - Будьте осторожны, т.к. можно попасть на РКО по кредитной карте с 28.12.2019 г. по 2.01.2020 г. и проценты по кредитной карте за кешевые операции. Можно из-за этой ситуации остаться в Новый год без денег и попасть на %, РКО и штрафные санкции по кредитам и кредитной карте.
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:01
Re: Альфа-Банк
На счету этих денег может еще и не быть. Когда Алла р2р через свой сервис проводит?
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:18
Нам з дружиною подарувала сьогодні на Різдво ускладнене гестапо з вибірково непідйомним р2р у 15к, блокуванням інтернет-операцій за неточну відповідь та прогулянкою до банкомату. Красно дякуємо!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
|