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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7998799980008001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 07:42

  mephala написав:ОфПреду.
Если взять с максимум-готівка наличку в свет кредитных денег - у гарячки можно узнать на определенный день сколько нужно внести денег на карту с учетом начисленных процентов? (до РД т.е. когда их в МАБе еще не видно)
И как правильно рассчитывается процент - день когда провели распределение по счету снятых денег входит в дни на которые насчитывается процент?
День в который деньги зашли на счет для гашения задолженности - входят в дни за которые нужно платить проценты?

ЗЫ
надеюсь за сегодня не задолбал :)

Добрый день. КЦ может подсказать общую задолженность на день обращения с учётом процентов. По остальному, отпишусь позже.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 07:47

  Fylhtq написав:Уважаемые форумчане, напомните пожалуйста какое максимальное количество бонусов начисляется по карте ЕКО в месяц?

Добрый день. От АБ 500.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 07:48

  Кочевник написав:2 січня можна буде погасити кредитку з ощадного? Чи як в 2019-му, списання будуть проводити, а поповнення наступним днем зроблять?

Доброго дня. МАБ 2.01 працює в режимі вихідного.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 07:51

  Hella написав:Добрый день!
Мой депозит заканчивается 29 числа, это воскресенье. Если перекладывать в интернете, то по словам девушки из банка депозит оформят все равно третьим числом, т.к. несколько дней теряется.
Это действительно так? Мне казалось, что при переоформлении депозита проценты начисляются сразу (иди я путаю с другим банком).
Если оформление только третьего, то лучше перекину на Депозитный сейф на эти несколько дней.
Подскажите, пожалуйста.

Добрый день. Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:05

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:2 січня можна буде погасити кредитку з ощадного? Чи як в 2019-му, списання будуть проводити, а поповнення наступним днем зроблять?

Доброго дня. МАБ 2.01 працює в режимі вихідного.

Стосовно МАБа зрозуміло. Дякую.
Чи будуть проводитися списання 2-м січня, чи перші списання будуть проведені 3-м січня?
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  #<1 ... 7998799980008001
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