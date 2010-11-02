mephala написав:ОфПреду. Если взять с максимум-готівка наличку в свет кредитных денег - у гарячки можно узнать на определенный день сколько нужно внести денег на карту с учетом начисленных процентов? (до РД т.е. когда их в МАБе еще не видно) И как правильно рассчитывается процент - день когда провели распределение по счету снятых денег входит в дни на которые насчитывается процент? День в который деньги зашли на счет для гашения задолженности - входят в дни за которые нужно платить проценты?
ЗЫ надеюсь за сегодня не задолбал
Добрый день. КЦ может подсказать общую задолженность на день обращения с учётом процентов. По остальному, отпишусь позже.
Hella написав:Добрый день! Мой депозит заканчивается 29 числа, это воскресенье. Если перекладывать в интернете, то по словам девушки из банка депозит оформят все равно третьим числом, т.к. несколько дней теряется. Это действительно так? Мне казалось, что при переоформлении депозита проценты начисляются сразу (иди я путаю с другим банком). Если оформление только третьего, то лучше перекину на Депозитный сейф на эти несколько дней. Подскажите, пожалуйста.
Добрый день. Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.