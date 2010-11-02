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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:35
velvet написав:Alfa_Bank
напомните дату выплаты 100 орехов по последнему этапу акции оплати Gpay не менее 3 раз.
Добрый день. Выплата должна быть сегодня.
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Alfa_Bank
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