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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:35
velvet написав:Alfa_Bank
напомните дату выплаты 100 орехов по последнему этапу акции оплати Gpay не менее 3 раз.
Добрый день. Выплата должна быть сегодня.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:11
Alfa_Bank написав: Fylhtq написав:
Уважаемые форумчане, напомните пожалуйста какое максимальное количество бонусов начисляется по карте ЕКО в месяц?
Добрый день. От АБ 500.
Вітаю! Прокоментуйте, будь ласка, як можливі різні ліміти на вихід по р2р у різних клієнтів?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:12
mephala написав:
И как правильно рассчитывается процент - день когда провели распределение по счету снятых денег входит в дни на которые насчитывается процент?
День в который деньги зашли на счет для гашения задолженности - входят в дни за которые нужно платить проценты?
День, когда средства провели по счету учитывается для начисления %, день пополнения нет.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:15
kreuz написав:
Вітаю! Прокоментуйте, будь ласка, як можливі різні ліміти на вихід по р2р у різних клієнтів?
Доброго дня. Навряд. А в зв'язку з чим питання?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:31
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю! Прокоментуйте, будь ласка, як можливі різні ліміти на вихід по р2р у різних клієнтів?
Доброго дня. Навряд. А в зв'язку з чим питання?
Вчора склалася така ситуація, коли дружині просто відмовили підняти такий ліміт більше 15к, хоч трохи раніше, мені підняли, як хотів. Відмовили їй навіть передзвонити, ідентифікувати. Перенервували святковим вечором, хоч можна було зробити все просто й швидко. Ні, я розумію, у вас антифрод, правила і все таке. Може ми й справді щось порушили, але чому така дискримінація до різних клієнтів?..
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:47
МАБ отказывает пополнять карту по номеру счета. СЭП отправил.
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13
Пляка знает написав:
Добрый день, форумчане!Чем Вас порадовать?
КБ на все 10% від сьогодні до кінця року )))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:19
Пляка знает написав:
Добрый день, форумчане!Чем Вас порадовать?
Када в МАБе будет выписка в разрезе карт? Када в апликухе под андроид будет для всех нормальная выписка?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:22
Пляка знает написав:
Добрый день, форумчане!Чем Вас порадовать?
Последний раз появление этого персонажа на форуме (правда на другой ветке) ничем хорошим не закончилось. Тьфу-тьфу-тьфу...
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