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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80018002800380048005>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:39

  patrikk написав:
  Пляка знает написав:Добрый день, форумчане!

Чем Вас порадовать? :mrgreen:

Последний раз появление этого персонажа на форуме (правда на другой ветке) ничем хорошим не закончилось. Тьфу-тьфу-тьфу...


Не переживайте, Альфу я люблю, у Альфы все будет ок :mrgreen:

Так что вам рассказать интересного?
Пляка знает
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:43

  clientage написав:
  Пляка знает написав:Добрый день, форумчане!

Чем Вас порадовать? :mrgreen:

Када в МАБе будет выписка в разрезе карт? Када в апликухе под андроид будет для всех нормальная выписка?

Есть в беклоге, но будет после продажи страховок - надо же kpi по комиссионному доходу выполнять 8)
Пляка знает
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:45

  kreuz написав:
  Пляка знает написав:Добрый день, форумчане!

Чем Вас порадовать? :mrgreen:

КБ на все 10% від сьогодні до кінця року )))


Положите деньги на Доходный сейф и будет вам счастье, + останется после новогодних праздников на что жить.
Пляка знает
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:49

Re: Альфа-Банк

А шаблоны под ибан уже напилили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:54

пакетный картсчет после окончания карты

Имею пакетную карту Comfort для депозита, после окончания срока действия карты можно ли пользоваться картсчетом - заводить и выводить средства на него СЭПом , проценты по депо куда будут капать и тд. Ув представитель Альфы ответьте пожалуйста после окончания срока действия карты и не получения новой - как будет работать картсчет для пакета (СЭП,СМС информирование и тп) ???
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:00

  Faceless написав:А шаблоны под ибан уже напилили?

Добрый день. Еще нет. Будет доступно с 13.01.20, ориентировочно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:01

  Пляка знает написав:Добрый день, форумчане!

Чем Вас порадовать? :mrgreen:


порадовать в смысле рассказать или сделать? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:02

  v_matsenko написав:Имею пакетную карту Comfort для депозита, после окончания срока действия карты можно ли пользоваться картсчетом - заводить и выводить средства на него СЭПом , проценты по депо куда будут капать и тд. Ув представитель Альфы ответьте пожалуйста после окончания срока действия карты и не получения новой - как будет работать картсчет для пакета (СЭП,СМС информирование и тп) ???

Добрый день. Пока действует счет, проценты по депозиту будут туда поступать. Но без активной карты, снять средства вы можете только по заявлению в отделении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:09

  mephala написав:
  Пляка знает написав:Добрый день, форумчане!

Чем Вас порадовать? :mrgreen:


порадовать в смысле рассказать или сделать? :mrgreen:

Рассказать :wink:
Делать будет Евгений :idea:
Пляка знает
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:14

Re: Альфа-Банк

  Пляка знает написав:Рассказать


Розкажіть про ТОП-3 фіч, які з вашої точки зору самі круті в банку
+50грн !
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greenozon
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