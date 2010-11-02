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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:39
patrikk написав: Пляка знает написав:
Добрый день, форумчане!Чем Вас порадовать?
Последний раз появление этого персонажа на форуме (правда на другой ветке) ничем хорошим не закончилось. Тьфу-тьфу-тьфу...
Не переживайте, Альфу я люблю, у Альфы все будет ок
Так что вам рассказать интересного
?
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Пляка знает
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Пляка знает
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:49
А шаблоны под ибан уже напилили?
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Faceless
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:54
Имею пакетную карту Comfort для депозита, после окончания срока действия карты можно ли пользоваться картсчетом - заводить и выводить средства на него СЭПом , проценты по депо куда будут капать и тд. Ув представитель Альфы ответьте пожалуйста после окончания срока действия карты и не получения новой - как будет работать картсчет для пакета (СЭП,СМС информирование и тп) ???
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v_matsenko
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:00
Faceless написав:
А шаблоны под ибан уже напилили?
Добрый день. Еще нет. Будет доступно с 13.01.20, ориентировочно.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:02
v_matsenko написав:
Имею пакетную карту Comfort для депозита, после окончания срока действия карты можно ли пользоваться картсчетом - заводить и выводить средства на него СЭПом , проценты по депо куда будут капать и тд. Ув представитель Альфы ответьте пожалуйста после окончания срока действия карты и не получения новой - как будет работать картсчет для пакета (СЭП,СМС информирование и тп) ???
Добрый день. Пока действует счет, проценты по депозиту будут туда поступать. Но без активной карты, снять средства вы можете только по заявлению в отделении.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:14
Пляка знает написав:
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Розкажіть про ТОП-3 фіч, які з вашої точки зору самі круті в банку
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greenozon
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