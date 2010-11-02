Расскажите, кто придумал курсы для карточных операций увеличить на 2% от реальных,
и когда это безобразие прекратится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:19
Расскажите, кто придумал курсы для карточных операций увеличить на 2% от реальных,
и когда это безобразие прекратится
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:27
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:29
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:55
Страховки и так есть, но реализация - аховая.
Мало что не подтягивает имя, фамилию и дату рождения клиента. Так еще и ехидно спрашивает "Ваше місто - Київ?". Хотя я авторизовался в МАБе, и легко можно вычислить Конотоп!
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:01
если первый пункт можно занести в вещи которые выделяют аллу на фоне конкурентов то вот остальные две нет. кстати управлять рассрочками в мобайле невозможно до сих пор.
CashU убили на корню после введения индивидуальной подборки категорий и процентов по ним.
travel-карта без номера - параллельно клиента лишили возможности выбора хочет он или нет иметь карту без номера.
так что две из трех фич в топ3 ИМХО нуждаются в замене.
ЗЫ
хотя да. вопрос же стоял с точки зрения банка а не клиента
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:10
Re: Альфа-Банк
Певноцей ТОП з точки зору зусиль Альфа-Діджитал, які вони витратили на впровадження цих "фіч".
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:11
Кешью как были дичью - так и остались.
Хорошо хоть убрали ребус с пересчётом орехов в "деньги" по какому-то "рублёвому" курсу.
Но всё равно осталась куча недостатков:
1. Обман с "0.5% на ВСЁ"
2. Округления по сумме покупок и начислению кешью. Просто сделать покупку, и высчитать процент орехов - не получится
3. Подключение бонусной программы происходит через время.
4. Кешбек нельзя просто вывести на счёт как у конкурентов
5. Кешбеком нельзя погасить даже "подходящие покупки", пока они не проведутся
6. Узость категорий. Скорее всего сделано специально, чтобы орехи можно было получить только в каких-то отдельных избранных терминалах, а остальные - "не входят в категорию".
7. Индивидуальные "пакращенные" категории и ставки, конечно же в сторону банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:12
Re: Альфа-Банк
Я тревелом из за этих куросв перестал практически рассчитывать Travel.
Пока Альфа планирует стричь с лохов 2 %, буду позьзоватся Долларовой платиной и Моно!
Тревел только для гривны
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:16
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