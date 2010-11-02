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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8002800380048005>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:19

  Пляка знает написав:
  mephala написав:
  Пляка знает написав:Добрый день, форумчане!

Чем Вас порадовать? :mrgreen:


порадовать в смысле рассказать или сделать? :mrgreen:

Рассказать :wink:
Делать будет Евгений :idea:

Расскажите, кто придумал курсы для карточных операций увеличить на 2% от реальных,
и когда это безобразие прекратится
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:27

  greenozon написав:
  Пляка знает написав:Рассказать


Розкажіть про ТОП-3 фіч, які з вашої точки зору самі круті в банку

Рассрочка, программа лояльности CashU, travel-карта без номера.
Пляка знает
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:29

  Stringer написав:... когда это безобразие прекратится

Когда на евро перейдем 8)
Пляка знает
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:55

  Пляка знает написав:Есть в беклоге, но будет после продажи страховок - надо же kpi по комиссионному доходу выполнять 8)

Страховки и так есть, но реализация - аховая.
Мало что не подтягивает имя, фамилию и дату рождения клиента. Так еще и ехидно спрашивает "Ваше місто - Київ?". Хотя я авторизовался в МАБе, и легко можно вычислить Конотоп!
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:57

Пляка знает когда починят авторизацию в МАБе?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:01

  Пляка знает написав:
  greenozon написав:
  Пляка знает написав:Рассказать


Розкажіть про ТОП-3 фіч, які з вашої точки зору самі круті в банку

Рассрочка, программа лояльности CashU, travel-карта без номера.


если первый пункт можно занести в вещи которые выделяют аллу на фоне конкурентов то вот остальные две нет. кстати управлять рассрочками в мобайле невозможно до сих пор.

CashU убили на корню после введения индивидуальной подборки категорий и процентов по ним.

travel-карта без номера - параллельно клиента лишили возможности выбора хочет он или нет иметь карту без номера.

так что две из трех фич в топ3 ИМХО нуждаются в замене.

ЗЫ
хотя да. вопрос же стоял с точки зрения банка а не клиента :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:10

Re: Альфа-Банк

Певноцей ТОП з точки зору зусиль Альфа-Діджитал, які вони витратили на впровадження цих "фіч".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:11

Кешью как были дичью - так и остались.
Хорошо хоть убрали ребус с пересчётом орехов в "деньги" по какому-то "рублёвому" курсу.
Но всё равно осталась куча недостатков:
1. Обман с "0.5% на ВСЁ"
2. Округления по сумме покупок и начислению кешью. Просто сделать покупку, и высчитать процент орехов - не получится
3. Подключение бонусной программы происходит через время.
4. Кешбек нельзя просто вывести на счёт как у конкурентов
5. Кешбеком нельзя погасить даже "подходящие покупки", пока они не проведутся
6. Узость категорий. Скорее всего сделано специально, чтобы орехи можно было получить только в каких-то отдельных избранных терминалах, а остальные - "не входят в категорию".
7. Индивидуальные "пакращенные" категории и ставки, конечно же в сторону банка :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:12

Re: Альфа-Банк

Я тревелом из за этих куросв перестал практически рассчитывать Travel.
Пока Альфа планирует стричь с лохов 2 %, буду позьзоватся Долларовой платиной и Моно!
Тревел только для гривны
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:16

  Shummi написав:Пока Альфа планирует стричь с лохов 2 %, буду позьзоватся Долларовой платиной

Нормальный курс доллар/тугрик тут только по Мастеру. Мне именно по этой причине пришлось перейти с ультраплатины на "Комфорт".
wig
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