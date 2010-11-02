wig
Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.
Тревел только для Гривны
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:18
wig
Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.
Тревел только для Гривны
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:22
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:42
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:48
1% за конвертацию, есть в тарифах, в т.ч. по Ультре и Платине.
По факту, его не брали по долларовым "Визам", из-за особенностей расчетов с этой МПС.
Но вот курс до 16-го года соответствовал курсам, опубликованным на сайте самой "Визы". А после оторвался на пару процентов.
У кого есть свежая инфа по тратам/наличке, покажите, пожалуйста с цифрами, есть ли отрыв от "Визы". Если ситуацию исправили, скажем спасибо Алле.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:56
Re: Альфа-Банк
В мене дані станом на жовтень. Але готівка, там дійсно курс Visa.
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:11
Re: Альфа-Банк
Уважаемы представитель. Обратите внимание, уже второй день не возможно войти в свой аккаунт через браузер Google Chrome. После ввода всех данных, выскакивает такая картинка.
При этом вход через другие браузеры работает.
Тестировалось на разных устройствах.
Разберитесь пожалуйста.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:15
Фантом, добрый день. Только что протестили на разных устройствах. Все работает. Пришлите в ЛС детали (версию браузера, типы устройств, даты, вермя), передам на поддержку.
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17
Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:22
Alfa_Bank После Вашего сообщения всё заработало.
Мистика какая-то.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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