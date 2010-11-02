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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8003800480058006>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:18

wig
Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.
Тревел только для Гривны
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:22

  Shummi написав:Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.

А вы проверьте, курсы Визы есть же у них на сайте.
До 16-го года да, все было четко. Потом "покращили". Если есть свежие траты, напишите, пожалуйста, как сейчас.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:42

  Shummi написав:wig
Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.
Тревел только для Гривны

На зняття готівки дійсно курс візи. А ось представник банку казала, що при сплаті посулг є 1% за конвертацію.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:48

  Кочевник написав:На зняття готівки дійсно курс візи. А ось представник банку казала, що при сплаті посулг є 1% за конвертацію.

1% за конвертацию, есть в тарифах, в т.ч. по Ультре и Платине.
По факту, его не брали по долларовым "Визам", из-за особенностей расчетов с этой МПС.
Но вот курс до 16-го года соответствовал курсам, опубликованным на сайте самой "Визы". А после оторвался на пару процентов.
У кого есть свежая инфа по тратам/наличке, покажите, пожалуйста с цифрами, есть ли отрыв от "Визы". Если ситуацию исправили, скажем спасибо Алле.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:56

Re: Альфа-Банк

В мене дані станом на жовтень. Але готівка, там дійсно курс Visa.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01

  Кочевник написав:В мене дані станом на жовтень. Але готівка, там дійсно курс Visa.

Какая вторая валюта, если не секрет?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:11

Re: Альфа-Банк

Уважаемы представитель. Обратите внимание, уже второй день не возможно войти в свой аккаунт через браузер Google Chrome. После ввода всех данных, выскакивает такая картинка.
Зображення
При этом вход через другие браузеры работает.
Тестировалось на разных устройствах.
Разберитесь пожалуйста.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:15

  Фантом написав:Уважаемы представитель. Обратите внимание, уже второй день не возможно войти в свой аккаунт через браузер Google Chrome. После ввода всех данных, выскакивает такая картинка.
Зображення
При этом вход через другие браузеры работает.
Тестировалось на разных устройствах.
Разберитесь пожалуйста.

Фантом, добрый день. Только что протестили на разных устройствах. Все работает. Пришлите в ЛС детали (версию браузера, типы устройств, даты, вермя), передам на поддержку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17

Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:22

Alfa_Bank После Вашего сообщения всё заработало.
Мистика какая-то. :shock:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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