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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8003800480058006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:35

  _All_ написав:Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.

Добрый день. Поскольку смена условий происходит на следующий рабочий день после биллинга, то РКО списано корректно. Биллинг у вас 25-е, сегодня первый рабочий день. Напишите в личку номер счета, завтра проверим тариф.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:36

  Фантом написав:Alfa_Bank После Вашего сообщения всё заработало.
Мистика какая-то. :shock:

Это отлично :wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 678 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:38

wig
К сожалению по Долларовой визе, не долларовые операции только Египет в мае. и там обналичка, курс визы.
Остальные евровые траты соответственно с Евровой карты.
Буду в Польше только через пару недель, проверю отпишу!
Заодно етсь карта Тинькофф в долларах, вот и сравним.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:42

  wig написав:
  Кочевник написав:На зняття готівки дійсно курс візи. А ось представник банку казала, що при сплаті посулг є 1% за конвертацію.

1% за конвертацию, есть в тарифах, в т.ч. по Ультре и Платине.
По факту, его не брали по долларовым "Визам", из-за особенностей расчетов с этой МПС.
Но вот курс до 16-го года соответствовал курсам, опубликованным на сайте самой "Визы". А после оторвался на пару процентов.
У кого есть свежая инфа по тратам/наличке, покажите, пожалуйста с цифрами, есть ли отрыв от "Визы". Если ситуацию исправили, скажем спасибо Алле.


По моим личным наблюдениям на платинумах (блэк и плюсы) в долларовых картах конвертации к третьим валютам нет. Курс МПС, что Виза что Мастер. То есть поменять 100 долларов на местные тугрики в местном банке менее выгодно чем снять эту же сумму в банкомате, то же самое с расчётами через терминал. Если касается доллар-гривня, или доллар-евро, то тут всё грустно, и конверт и курс Аллы.
Высший пилотаж - это расчитаться долларовой картой в гривнах, но цена на сайте в гривнах была информационной, а списание будет в евро...))) двойная конвертации и оба раза по курсу Аллы плюс конверт 1% - страшный сон свинорыла.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:48

  wig написав:
  Кочевник написав:В мене дані станом на жовтень. Але готівка, там дійсно курс Visa.

Какая вторая валюта, если не секрет?

Румунський лей. Влітку знімав хорватські куни, також курс VISA був.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:52

  _All_ написав:По моим личным наблюдениям на платинумах (блэк и плюсы) в долларовых картах конвертации к третьим валютам нет. Курс МПС, что Виза что Мастер

Ну я рад, если по Визам вернули конвертацию по курсам МПС.
Но, сам уже спрыгивать с комфорта не буду. Во-первых, лень, во-вторых, курс Мастера, даже без Алкиных накруток, обычно лучше.
wig
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  #<1 ... 8003800480058006
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