_All_ написав:Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.
Добрый день. Поскольку смена условий происходит на следующий рабочий день после биллинга, то РКО списано корректно. Биллинг у вас 25-е, сегодня первый рабочий день. Напишите в личку номер счета, завтра проверим тариф.
wig К сожалению по Долларовой визе, не долларовые операции только Египет в мае. и там обналичка, курс визы. Остальные евровые траты соответственно с Евровой карты. Буду в Польше только через пару недель, проверю отпишу! Заодно етсь карта Тинькофф в долларах, вот и сравним.
Кочевник написав:На зняття готівки дійсно курс візи. А ось представник банку казала, що при сплаті посулг є 1% за конвертацію.
1% за конвертацию, есть в тарифах, в т.ч. по Ультре и Платине. По факту, его не брали по долларовым "Визам", из-за особенностей расчетов с этой МПС. Но вот курс до 16-го года соответствовал курсам, опубликованным на сайте самой "Визы". А после оторвался на пару процентов. У кого есть свежая инфа по тратам/наличке, покажите, пожалуйста с цифрами, есть ли отрыв от "Визы". Если ситуацию исправили, скажем спасибо Алле.
По моим личным наблюдениям на платинумах (блэк и плюсы) в долларовых картах конвертации к третьим валютам нет. Курс МПС, что Виза что Мастер. То есть поменять 100 долларов на местные тугрики в местном банке менее выгодно чем снять эту же сумму в банкомате, то же самое с расчётами через терминал. Если касается доллар-гривня, или доллар-евро, то тут всё грустно, и конверт и курс Аллы. Высший пилотаж - это расчитаться долларовой картой в гривнах, но цена на сайте в гривнах была информационной, а списание будет в евро...))) двойная конвертации и оба раза по курсу Аллы плюс конверт 1% - страшный сон свинорыла.