Doubting Thomas написав:

Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного планаПросьба всё же "расставить все точки над i".