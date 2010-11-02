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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8004800580068007>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:35

  _All_ написав:Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.

Добрый день. Поскольку смена условий происходит на следующий рабочий день после биллинга, то РКО списано корректно. Биллинг у вас 25-е, сегодня первый рабочий день. Напишите в личку номер счета, завтра проверим тариф.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:36

  Фантом написав:Alfa_Bank После Вашего сообщения всё заработало.
Мистика какая-то. :shock:

Это отлично :wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:38

wig
К сожалению по Долларовой визе, не долларовые операции только Египет в мае. и там обналичка, курс визы.
Остальные евровые траты соответственно с Евровой карты.
Буду в Польше только через пару недель, проверю отпишу!
Заодно етсь карта Тинькофф в долларах, вот и сравним.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:42

  wig написав:
  Кочевник написав:На зняття готівки дійсно курс візи. А ось представник банку казала, що при сплаті посулг є 1% за конвертацію.

1% за конвертацию, есть в тарифах, в т.ч. по Ультре и Платине.
По факту, его не брали по долларовым "Визам", из-за особенностей расчетов с этой МПС.
Но вот курс до 16-го года соответствовал курсам, опубликованным на сайте самой "Визы". А после оторвался на пару процентов.
У кого есть свежая инфа по тратам/наличке, покажите, пожалуйста с цифрами, есть ли отрыв от "Визы". Если ситуацию исправили, скажем спасибо Алле.


По моим личным наблюдениям на платинумах (блэк и плюсы) в долларовых картах конвертации к третьим валютам нет. Курс МПС, что Виза что Мастер. То есть поменять 100 долларов на местные тугрики в местном банке менее выгодно чем снять эту же сумму в банкомате, то же самое с расчётами через терминал. Если касается доллар-гривня, или доллар-евро, то тут всё грустно, и конверт и курс Аллы.
Высший пилотаж - это расчитаться долларовой картой в гривнах, но цена на сайте в гривнах была информационной, а списание будет в евро...))) двойная конвертации и оба раза по курсу Аллы плюс конверт 1% - страшный сон свинорыла.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:48

  wig написав:
  Кочевник написав:В мене дані станом на жовтень. Але готівка, там дійсно курс Visa.

Какая вторая валюта, если не секрет?

Румунський лей. Влітку знімав хорватські куни, також курс VISA був.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:52

  _All_ написав:По моим личным наблюдениям на платинумах (блэк и плюсы) в долларовых картах конвертации к третьим валютам нет. Курс МПС, что Виза что Мастер

Ну я рад, если по Визам вернули конвертацию по курсам МПС.
Но, сам уже спрыгивать с комфорта не буду. Во-первых, лень, во-вторых, курс Мастера, даже без Алкиных накруток, обычно лучше.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:07

  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Добрый день!
Мой депозит заканчивается 29 числа, это воскресенье. Если перекладывать в интернете, то по словам девушки из банка депозит оформят все равно третьим числом, т.к. несколько дней теряется.
Это действительно так? Мне казалось, что при переоформлении депозита проценты начисляются сразу (иди я путаю с другим банком).
Если оформление только третьего, то лучше перекину на Депозитный сейф на эти несколько дней.
Подскажите, пожалуйста.

Добрый день. Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.


Спасибо и очень жаль.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:56

  Alfa_Bank написав:
  _All_ написав:Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.

Добрый день. Поскольку смена условий происходит на следующий рабочий день после биллинга, то РКО списано корректно.


Ух ты, как интересно! А всего 2 недели назад (10.12.2109) Вы утверждали прямо противоположное:
  Alfa_Bank написав:Если получите и активируете карту до РД, то РКО не спишется.

И несмотря на моё настойчивое недоверие и просьбу уточнить:
  Doubting Thomas написав:Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана :oops: .
Просьба всё же "расставить все точки над i".

Вы повторно заверили, что РКО списано не будет:
  Alfa_Bank написав:Информацию подтвердили, при активации карты до РД нет РКО 60 грн. Сегодня проверяли на практике.

Особенно умилила в ответе последняя фраза (выделил жирным шрифтом). Но поскольку я не первый год являюсь клиентом Альфы и не понаслышке знаком с непревзойдённой "мутностью" её регламентов и противоречивыми ответами службы поддержки, то решил перестраховаться и загасил задолженность до РД. И как теперь выясняется - не напрасно!
Остаётся только догадываться, сколько ещё клиентов, кроме _All_, доверившись Вашим ответам двухнедельной давности, "проверили на практике" и в результате попали на 60 грн. РКО :mrgreen: .
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:00

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:хорватські куни, також курс VISA був
не вкусно :?: :?:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:01

  Doubting Thomas написав:
  Alfa_Bank написав:
  _All_ написав:Ув. представитель, как узнать перевелась ли максимка в 2,0? Новую карту заказал и активировал до РД (25 декабря), старую закрыл - 60 гривен сегодня всё равно списалось. Персональный менеджер сама не понимает почему так.Не то чтобы 60 гривен было жалко, в Альфе пятый год и на такое уже и внимание не обращаю, просто не понятно как дальше - ещё открывать, закрывать? Какой пакет сейчас на горячей линнии тоже не знают. Карта жены, последнии цифры 2591, если подскажете какой тарифный пакет и дальше 60 грн. сниматься будет или нет, буду благодарен. Заранее спасибо.

Добрый день. Поскольку смена условий происходит на следующий рабочий день после биллинга, то РКО списано корректно.


Ух ты, как интересно! А всего 2 недели назад (10.12.2109) Вы утверждали прямо противоположное:
  Alfa_Bank написав:Если получите и активируете карту до РД, то РКО не спишется.

И несмотря на моё настойчивое недоверие и просьбу уточнить:
  Doubting Thomas написав:Добрый день! Задал только что абсолютно тот же вопрос поддержке в чате (оператор Ника). Получил прямо противоположный ответ - "тарифы по карте сменяются на следующий день от РД, поэтому в ближайшую дату РКО спишется, а дальше начнёт действовать тариф Максимум 2.0 без списания РКО". Сослался на Ваш ответ (который давался не мгновенно, а, по всей видимости, после внутренней консультации) и попросил уточнить его правильность.
Окончательный и уверенный ответ поддержки - при наличии задолженности РКО 60 грн. таки БУДЕТ СПИСАНА в первую (после получения и активации новой, перевыпущенной карты) РД.
Похоже, что "сотрудники ответственного подразделения", давая в один и тот же день противоположные ответы на один и тот же вопрос, либо норовят окончательно запутать клиентов банка, либо сами не очень разбираются в мутно сформулированных правилах смены тарифного плана :oops: .
Просьба всё же "расставить все точки над i".

Вы повторно заверили, что РКО списано не будет:
  Alfa_Bank написав:Информацию подтвердили, при активации карты до РД нет РКО 60 грн. Сегодня проверяли на практике.

Особенно умилила в ответе последняя фраза (выделил жирным шрифтом). Но поскольку я не первый год являюсь клиентом Альфы и не понаслышке знаком с непревзойдённой "мутностью" её регламентов и противоречивыми ответами службы поддержки, то решил перестраховаться и загасил задолженность до РД. И как теперь выясняется - не напрасно!
Остаётся только догадываться, сколько ещё клиентов, кроме _All_, доверившись Вашим ответам двухнедельной давности, "проверили на практике" и в результате попали на 60 грн. РКО :mrgreen: .

Добрый день. Как только это стало известно, 16.12.2019 мной здесь был оставлен соответствующий пост https://forum.finance.ua/topic458.html?start=79620#p4818250
Alfa_Bank
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