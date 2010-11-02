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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8004800580068007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:24

  Alfa_Bank написав:
  Doubting Thomas написав:Остаётся только догадываться, сколько ещё клиентов, кроме _All_, доверившись Вашим ответам двухнедельной давности, "проверили на практике" и в результате попали на 60 грн. РКО :mrgreen: .

Добрый день. Как только это стало известно, 16.12.2019 мной здесь был оставлен соответствующий пост https://forum.finance.ua/topic458.html?start=79620#p4818250

А вопрос выяснялся целых 6 дней??? И что такое "как только это стало известно"?
И чего тогда стоят предыдущие ответы "ответственного подразделения" о проверке на практике? Путаница в регламенте, неквалифицированность персонала или "маленькие хитрости большого банка" из серии "курочка по зёрнышку..."?
Все вопросы - риторические. Альфа - она такая Альфа :oops: :!:
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:24

  Мизантрóп написав:
  Кочевник написав:хорватські куни, також курс VISA був
не вкусно :?: :?:

Я вже згадував, що було вигідніше зняти в банкоматі з Платинума ніж везти тверду валюту налом і міняти її в Хорватії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:25

  Пляка знает написав:
  greenozon написав:
  Пляка знает написав:Рассказать


Розкажіть про ТОП-3 фіч, які з вашої точки зору самі круті в банку

Рассрочка, программа лояльности CashU, travel-карта без номера.


Реализованные фичи мы услышали.

А какие интересные фичи будут реализованы в ближайшее время? Если не секрет канеш. А то мы помним котобанду которая обошла на повороте с картами :roll:
mephala
 
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