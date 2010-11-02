Doubting Thomas написав:Остаётся только догадываться, сколько ещё клиентов, кроме _All_, доверившись Вашим ответам двухнедельной давности, "проверили на практике" и в результате попали на 60 грн. РКО .
А вопрос выяснялся целых 6 дней??? И что такое "как только это стало известно"? И чего тогда стоят предыдущие ответы "ответственного подразделения" о проверке на практике? Путаница в регламенте, неквалифицированность персонала или "маленькие хитрости большого банка" из серии "курочка по зёрнышку..."? Все вопросы - риторические. Альфа - она такая Альфа