Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:24
Alfa_Bank написав: Doubting Thomas написав:
Остаётся только догадываться, сколько ещё клиентов, кроме
_All_
, доверившись Вашим ответам двухнедельной давности, "проверили на практике" и в результате попали на 60 грн. РКО
.
Добрый день. Как только это стало известно, 16.12.2019 мной здесь был оставлен соответствующий пост
https://forum.finance.ua/topic458.html?start=79620#p4818250
А вопрос выяснялся целых 6 дней??? И что такое "как только это стало известно"?
И чего тогда стоят предыдущие ответы "ответственного подразделения" о проверке на практике? Путаница в регламенте, неквалифицированность персонала или "маленькие хитрости большого банка" из серии "курочка по зёрнышку..."?
Все вопросы - риторические. Альфа - она такая Альфа
Doubting Thomas
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:24
Я вже згадував, що було вигідніше зняти в банкоматі з Платинума ніж везти тверду валюту налом і міняти її в Хорватії.
Кочевник
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:25
Пляка знает написав: greenozon написав: Пляка знает написав:
Рассказать
Розкажіть про ТОП-3 фіч, які з вашої точки зору самі круті в банку
Рассрочка, программа лояльности CashU, travel-карта без номера.
Реализованные фичи мы услышали.
А какие интересные фичи будут реализованы в ближайшее время? Если не секрет канеш. А то мы помним котобанду которая обошла на повороте с картами
mephala
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Додано: Чет 26 гру, 2019 17:36
Doubting Thomas написав:
Остаётся только догадываться, сколько ещё клиентов, кроме
_All_
, доверившись Вашим ответам двухнедельной давности, "проверили на практике" и в результате попали на 60 грн. РКО
.
Как только схема была проверена на практике ее сразу пустили в работу.
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ruvex
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Додано: Чет 26 гру, 2019 20:17
В данный момент сервис недоступен.
Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время. Просим прощения за неудобство. Стоит ждать или уже все?
anis
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:32
Сьогодні відкрив пакет Ультра та закинув долари на рахунок. Менеджер запитала, чи я хочу оформити депозит у банку або онлайн. Мені зручніше онлайн. Чому тепер не можу оформити депозит онлайн, якщо я ще не отримав картку?
Алла, гроші вже у банку!
sharparchitect
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:35
где спросить о кредитке с бесплатным снятием КРЕДИТНЫХ наличных в банкоматах, какие при этом условия на сайте Альфабанка что то совсем не интуитивно
Простые условия использования карты
Выбирай один из трех доступных кредитных лимитов 5 000, 10 000 или 15 000 гривен, и плати соответствующую ему фиксированную комиссию 10, 20 или 30 грн, только за дни пользования кредитом При отсутствии задолженности по карте - плата не снимается
странно как-то вопервых 15000 налома- малооо, во вторых что сразу по 30 грн в день ? то есть по 1000 грн мес
это такие зверские условия за нал ?
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... tcardsPage
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:09
yama написав:
где спросить о кредитке с бесплатным снятием КРЕДИТНЫХ наличных в банкоматах, какие при этом условия на сайте Альфабанка что то совсем не интуитивно
Простые условия использования карты
Выбирай один из трех доступных кредитных лимитов 5 000, 10 000 или 15 000 гривен, и плати соответствующую ему фиксированную комиссию 10, 20 или 30 грн, только за дни пользования кредитом При отсутствии задолженности по карте - плата не снимается
странно как-то вопервых 15000 налома- малооо, во вторых что сразу по 30 грн в день ? то есть по 1000 грн мес
это такие зверские условия за нал ?
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... tcardsPage
этот продукт для тупых.
для тех кто не ленится читать тарифы и думать есть продукт максимум-готівка
mephala
Повідомлень: 6172
З нами з: 07.04.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 693 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:08
mephala написав: yama написав:
где спросить о кредитке с бесплатным снятием КРЕДИТНЫХ наличных в банкоматах, какие при этом условия на сайте Альфабанка что то совсем не интуитивно
Простые условия использования карты
Выбирай один из трех доступных кредитных лимитов 5 000, 10 000 или 15 000 гривен, и плати соответствующую ему фиксированную комиссию 10, 20 или 30 грн, только за дни пользования кредитом При отсутствии задолженности по карте - плата не снимается
странно как-то вопервых 15000 налома- малооо, во вторых что сразу по 30 грн в день ? то есть по 1000 грн мес
это такие зверские условия за нал ?
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... tcardsPage
этот продукт для тупых.
для тех кто не ленится читать тарифы и думать есть продукт максимум-готівка
ЭКО и VODAFONE лучше - льготный период на покупки и бесплатное снятие налички с кредитных средств.
Kevin
Повідомлень: 271
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