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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8005800680078008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:34

Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:42

Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
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Философ
 
Повідомлень: 746
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:08

  Философ написав:Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?

Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7853
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:09

  WachtAmRhein написав:Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?

Добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7853
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 677 раз.
 
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  #<1 ... 8005800680078008
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