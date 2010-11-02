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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:34
Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:42
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
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Философ
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:08
Философ написав:
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:09
WachtAmRhein написав:
Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
Добрый день. Да.
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