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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:34
Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:42
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:08
Философ написав:
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:09
WachtAmRhein написав:
Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
Добрый день. Да.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:32
Alfa_Bank написав: Философ написав:
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:52
Философ написав: Alfa_Bank написав: Философ написав:
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?
Все, что создано до 17 опер.дня, отправляем в тот же день.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:36
Философ написав: Alfa_Bank написав: Философ написав:
Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?
Только в рабочие дни.
Платежи собираются и отправляются всего три раза в сутки:
Отсчёт отправки - 10-00, 14-00 и 17-00
Отправляются тоже не сразу, иногда бывает что сформированный в 10-00 пул платежей отправляется в 17-00
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:38
Подскажите в пакетных картах чтоб не платить абонку операции учитываются по дате операции или проводки?
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anis
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:42
anis написав:
Подскажите в пакетных картах чтоб не платить абонку операции учитываются по дате операции или проводки?
Проводки.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:59
Alfa_Bank написав: WachtAmRhein написав:
Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
Добрый день. Да.
Так когда же появится такая возможность? Уже второй день происходят улучшения работы сервиса, которые не дают возможности совершить валютообмен!!!
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П'ят 27 гру, 2019 05:20
Sanio
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