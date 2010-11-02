RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8005800680078008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:34

Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 16.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:42

Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
Повідомлень: 747
З нами з: 30.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:08

  Философ написав:Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?

Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7854
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:09

  WachtAmRhein написав:Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?

Добрый день. Да.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7854
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:32

  Alfa_Bank написав:
  Философ написав:Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?

Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".

Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
Повідомлень: 747
З нами з: 30.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:52

  Философ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Философ написав:Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?

Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".

Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?

Все, что создано до 17 опер.дня, отправляем в тот же день.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7854
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:36

  Философ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Философ написав:Раньше с банком не работал.
Сейчас открыл пару депозитов, получил доступ к "My Alfa-Bank".
Как с минимальной комиссией можно перекинуть некую сумму на карту или счет в другом банке ?
"Альфа-Переказ" - вижу, там комиссия, есть еще варианты ?

Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".

Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?

Только в рабочие дни.
Платежи собираются и отправляются всего три раза в сутки:
Отсчёт отправки - 10-00, 14-00 и 17-00
Отправляются тоже не сразу, иногда бывает что сформированный в 10-00 пул платежей отправляется в 17-00
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10197
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:38

Re: Альфа-Банк

Подскажите в пакетных картах чтоб не платить абонку операции учитываются по дате операции или проводки?
anis
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 22.11.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:42

  anis написав:Подскажите в пакетных картах чтоб не платить абонку операции учитываются по дате операции или проводки?

Проводки.
M-Audio
 
Повідомлень: 1711
З нами з: 23.03.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:59

  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?

Добрый день. Да.


Так когда же появится такая возможность? Уже второй день происходят улучшения работы сервиса, которые не дают возможности совершить валютообмен!!!
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 16.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8005800680078008
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 574, 575, 576
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5753 763673
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:44
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3646, 3647, 3648
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36470 4492547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:43
vitaliy1111
Банк Львів 1 ... 18, 19, 20
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
191 65044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 05:20
Sanio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80080)
27.12.2019 10:59
Лаунж Кей (309)
27.12.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.