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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8007800880098010>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:12

  Alfa_Bank написав:Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".

Так можно ещё завтра погасить онлайн в МАБе кредитку? До 13 или даже до 19.00?
А между своими картами будут завтра работать р2р?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:17

  Alfa_Bank написав:
  sharparchitect написав:Сьогодні відкрив пакет Ультра та закинув долари на рахунок. Менеджер запитала, чи я хочу оформити депозит у банку або онлайн. Мені зручніше онлайн. Чому тепер не можу оформити депозит онлайн, якщо я ще не отримав картку?
Алла, гроші вже у банку!

Доброго дня. Ви ще встигнете до відділення, щоб оформити вклад.


Дякую за відповідь. Але це знову витрачати свій час...
Гроші є на рахунку, онлайн-банкінг працює, чому обмеження на відкриття депозиту?
Якщо це технічна проблема, то це можна виправити легко розробникам.
Або в правилах відкриття депозитів у Вашому банку так написано?
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:30

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
можно расшифровку ошибки и что делать?
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mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:32

  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?

Добрый день. Да.


Так когда же появится такая возможность? Уже второй день происходят улучшения работы сервиса, которые не дают возможности совершить валютообмен!!!

Приложение и валютообмен работают. Ошибка при входе или при валютообмене?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:34

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".

Так можно ещё завтра погасить онлайн в МАБе кредитку? До 13 или даже до 19.00?
А между своими картами будут завтра работать р2р?

Добрый день. Все онлайне операции по картам с 13:00ч. 28.12.2019 по 02.01.2020 - операция по счету будет обработана 03.01.2020.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:37

  sharparchitect написав:
  Alfa_Bank написав:
  sharparchitect написав:Сьогодні відкрив пакет Ультра та закинув долари на рахунок. Менеджер запитала, чи я хочу оформити депозит у банку або онлайн. Мені зручніше онлайн. Чому тепер не можу оформити депозит онлайн, якщо я ще не отримав картку?
Алла, гроші вже у банку!

Доброго дня. Ви ще встигнете до відділення, щоб оформити вклад.


Дякую за відповідь. Але це знову витрачати свій час...
Гроші є на рахунку, онлайн-банкінг працює, чому обмеження на відкриття депозиту?
Якщо це технічна проблема, то це можна виправити легко розробникам.
Або в правилах відкриття депозитів у Вашому банку так написано?

Картка фактично ще не видана. Ви пробували її активувати та встановити пін-код?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:40

  mephala написав:ОфПреду
можно расшифровку ошибки и что делать?
Зображення

Добрый день. Можете в личку прислать время и дату ошибки и урезанные номера карт отправителя и получателя?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:48

  Alfa_Bank написав:Приложение и валютообмен работают. Ошибка при входе или при валютообмене?

Ошибка при валютообмене.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:50

  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:Приложение и валютообмен работают. Ошибка при входе или при валютообмене?

Ошибка при валютообмене.

Напишите дату и время попытки в личку, а так же порядок ваших действий.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:55

  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:Приложение и валютообмен работают. Ошибка при входе или при валютообмене?

Ошибка при валютообмене.

Напишите дату и время попытки в личку, а так же порядок ваших действий.


Рассказываю!!!

Пока не активируешь фасткард через МАБ, никакого валютообмена. Причем активация через приложение не помогает. Только МАБ.

После активации 780 евро поменять не получалось, а 380 получилось.
WachtAmRhein
 
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