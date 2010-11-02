sharparchitect написав:Сьогодні відкрив пакет Ультра та закинув долари на рахунок. Менеджер запитала, чи я хочу оформити депозит у банку або онлайн. Мені зручніше онлайн. Чому тепер не можу оформити депозит онлайн, якщо я ще не отримав картку? Алла, гроші вже у банку!
Доброго дня. Ви ще встигнете до відділення, щоб оформити вклад.
Дякую за відповідь. Але це знову витрачати свій час... Гроші є на рахунку, онлайн-банкінг працює, чому обмеження на відкриття депозиту? Якщо це технічна проблема, то це можна виправити легко розробникам. Або в правилах відкриття депозитів у Вашому банку так написано?
WachtAmRhein написав:Вопрос!!! Имеется открытый вчера евровый фасткард с определенной суммой на счету. Карта неактивна и, я так понимаю, будет неактивна до получения. Можно ли с такой неактивированной карты совершать валютообмен в приложении?
Добрый день. Да.
Так когда же появится такая возможность? Уже второй день происходят улучшения работы сервиса, которые не дают возможности совершить валютообмен!!!
Приложение и валютообмен работают. Ошибка при входе или при валютообмене?
sharparchitect написав:Сьогодні відкрив пакет Ультра та закинув долари на рахунок. Менеджер запитала, чи я хочу оформити депозит у банку або онлайн. Мені зручніше онлайн. Чому тепер не можу оформити депозит онлайн, якщо я ще не отримав картку? Алла, гроші вже у банку!
Доброго дня. Ви ще встигнете до відділення, щоб оформити вклад.
Дякую за відповідь. Але це знову витрачати свій час... Гроші є на рахунку, онлайн-банкінг працює, чому обмеження на відкриття депозиту? Якщо це технічна проблема, то це можна виправити легко розробникам. Або в правилах відкриття депозитів у Вашому банку так написано?
Картка фактично ще не видана. Ви пробували її активувати та встановити пін-код?