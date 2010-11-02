Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:59
Alfa_Bank, можно ответ в ЛС получить? про неработающие оплаты в МАБ
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anis
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:02
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
Повідомлень: 2074
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:03
anis написав:
Alfa_Bank, можно ответ в ЛС получить? про неработающие оплаты в МАБ
Ваш вопрос отправила на проверку. Отпишусь после получения информации.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:04
Alfa_Bank спасибо, а на второй по операциям?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
Повідомлень: 2074
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:08
Только что получила напоминание, что через три дня истекает договор. И пишут: "Розмістіть гроші повторно и заробляйте одразу. Дякуємо, що ви з нами". Издеваются, да. Сами же пишут в объявлении, что размещенные будут открывать только третьего. Зачем тогда такое рассылать?
Hella
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:12
wig написав: Shummi написав:
Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.
А вы проверьте, курсы Визы есть же у них на сайте.
До 16-го года да, все было четко. Потом "покращили". Если есть свежие траты, напишите, пожалуйста, как сейчас.
Ultra, в $, ноябрь-декабрь этого года.
HKD, MOP, THB, RUR, как оплаты, так и снятия в банкомате - курс всегда где-то на ~1% хуже чем указан тут
https://usa.visa.com/support/consumer/t ... lator.html
А когда-то действительно было все по честному.
adimka
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20
anis написав: Alfa_Bank
спасибо, а на второй по операциям?
Ответила. Ранее сообщение не отправилось( Думала, что ответила.
Alfa_Bank
Представник банку
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З нами з: 18.02.13
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:31
Коли нараховується відсотки по дохідному сейфі?
tarasum
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