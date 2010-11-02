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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8007800880098010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:59

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, можно ответ в ЛС получить? про неработающие оплаты в МАБ
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Подякував: 101 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:02

Re: Альфа-Банк

Зображення
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 22.11.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:03

  anis написав:Alfa_Bank, можно ответ в ЛС получить? про неработающие оплаты в МАБ

Ваш вопрос отправила на проверку. Отпишусь после получения информации.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:04

Alfa_Bank
спасибо, а на второй по операциям?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
Повідомлень: 2074
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:08

Re: Альфа-Банк

Только что получила напоминание, что через три дня истекает договор. И пишут: "Розмістіть гроші повторно и заробляйте одразу. Дякуємо, що ви з нами". Издеваются, да. Сами же пишут в объявлении, что размещенные будут открывать только третьего. Зачем тогда такое рассылать?
Hella
 
Повідомлень: 914
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:12

  wig написав:
  Shummi написав:Я за кордоном плачу Долларовой Визой Платина, там курс визы вроде, и нет % за конвератацию.

А вы проверьте, курсы Визы есть же у них на сайте.
До 16-го года да, все было четко. Потом "покращили". Если есть свежие траты, напишите, пожалуйста, как сейчас.


Ultra, в $, ноябрь-декабрь этого года.
HKD, MOP, THB, RUR, как оплаты, так и снятия в банкомате - курс всегда где-то на ~1% хуже чем указан тут https://usa.visa.com/support/consumer/t ... lator.html

А когда-то действительно было все по честному.
adimka
 
Повідомлень: 41
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20

  anis написав:Alfa_Bank
спасибо, а на второй по операциям?

Ответила. Ранее сообщение не отправилось( Думала, что ответила.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7861
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:31

Re: Альфа-Банк

Коли нараховується відсотки по дохідному сейфі?
tarasum
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