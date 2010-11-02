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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8008800980108011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:49

  tarasum написав:Коли нараховується відсотки по дохідному сейфі?

Доброго дня. Виплата відсотків у останній робочий день місяця.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:58

  adimka написав:Ultra, в $, ноябрь-декабрь этого года.
HKD, MOP, THB, RUR, как оплаты, так и снятия в банкомате - курс всегда где-то на ~1% хуже чем указан тут https://usa.visa.com/support/consumer/t ... lator.html

А когда-то действительно было все по честному.

Рубль может как и евро, попадать в исключения и считать по банковскому курсу. А все остальное печально, конечно. "Честность" не подтвердилась.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:09

Alfa_Bank

А можно запустить новую бонусную программу по дебетовым картам:
Рассчитывайся картой и получай бонус по действующим вкладам.
Каждые потраченные 1000 грн. = 0.01% бонуса. Бонус зачисляется в день начисления / выплаты процентов по вкладу.

Например, вкладчик имеет депозит 200 000 грн., открытый 10 числа. В январе он потратил 5000 грн., значит 10 февраля получит 0.05% бонуса по вкладу или же: 200 000 грн. х 0.0005% х 0.805 = 80.5 грн.

При этом, можно ограничить сумму трат, на которую начисляется бонус: от 1000 до 100 000 грн. в месяц и общую сумму вкладов, на которые начисляется бонус: от 50 000 до 1 000 000 грн.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:35

  Аlександр написав:Alfa_Bank

А можно запустить новую бонусную программу по дебетовым картам:
Рассчитывайся картой и получай бонус по действующим вкладам.
Каждые потраченные 1000 грн. = 0.01% бонуса. Бонус зачисляется в день начисления / выплаты процентов по вкладу.

Например, вкладчик имеет депозит 200 000 грн., открытый 10 числа. В январе он потратил 5000 грн., значит 10 февраля получит 0.05% бонуса по вкладу или же: 200 000 грн. х 0.0005% х 0.805 = 80.5 грн.

При этом, можно ограничить сумму трат, на которую начисляется бонус: от 1000 до 100 000 грн. в месяц и общую сумму вкладов, на которые начисляется бонус: от 50 000 до 1 000 000 грн.

Добрый день. Я передам на рассмотрение ваше предложение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:37

Alfa_Bank

вас на ветке ждать 2-го или 3-го ? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:48

  wig написав:
  adimka написав:Ultra, в $, ноябрь-декабрь этого года.
HKD, MOP, THB, RUR, как оплаты, так и снятия в банкомате - курс всегда где-то на ~1% хуже чем указан тут https://usa.visa.com/support/consumer/t ... lator.html

А когда-то действительно было все по честному.

Рубль может как и евро, попадать в исключения и считать по банковскому курсу. А все остальное печально, конечно. "Честность" не подтвердилась.


А еще показательней все выглядит если в это же время заплатить с $ Визы Привата. И увидеть там курс списания четко как у Визы на сайте.

А про евро кстати интересно, какой курс будет использоваться если $ Визой в EUR заплатить? :) Кто-нибудь пробовал?
adimka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:01

Re: Альфа-Банк

  adimka написав:А про евро кстати интересно, какой курс будет использоваться если $ Визой в EUR заплатить? :) Кто-нибудь пробовал?
Очень не хороший - с конвертацией через гривну ;(. Я когда-то давно в другом банке так попал - на сумме что-то около 80 баксов потери составили 13 баксов. Укр.банки "тугрики" конвертят через курсы Визы или Мастера (добавляя при этом часто свои %) а когда участвуют бакс и ойро - тут банки применяют уже свои собственные курсА :evil:
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 27 гру, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:03

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

вас на ветке ждать 2-го или 3-го ? )

Добрый день. Завтра ещё буду. А потом 2-го.
Alfa_Bank
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