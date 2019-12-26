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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:49
tarasum написав:
Коли нараховується відсотки по дохідному сейфі?
Доброго дня. Виплата відсотків у останній робочий день місяця.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:58
Рубль может как и евро, попадать в исключения и считать по банковскому курсу. А все остальное печально, конечно. "Честность" не подтвердилась.
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wig
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:09
Alfa_Bank
А можно запустить новую бонусную программу по дебетовым картам:
Рассчитывайся картой и получай бонус по действующим вкладам.
Каждые потраченные 1000 грн. = 0.01% бонуса. Бонус зачисляется в день начисления / выплаты процентов по вкладу.
Например, вкладчик имеет депозит 200 000 грн., открытый 10 числа. В январе он потратил 5000 грн., значит 10 февраля получит 0.05% бонуса по вкладу или же: 200 000 грн. х 0.0005% х 0.805 = 80.5 грн.
При этом, можно ограничить сумму трат, на которую начисляется бонус: от 1000 до 100 000 грн. в месяц и общую сумму вкладов, на которые начисляется бонус: от 50 000 до 1 000 000 грн.
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Аlександр
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:35
Аlександр написав:Alfa_Bank
А можно запустить новую бонусную программу по дебетовым картам:Рассчитывайся картой и получай бонус по действующим вкладам.
Каждые потраченные 1000 грн. = 0.01% бонуса. Бонус зачисляется в день начисления / выплаты процентов по вкладу.
Например, вкладчик имеет депозит 200 000 грн., открытый 10 числа. В январе он потратил 5000 грн., значит 10 февраля получит 0.05% бонуса по вкладу или же: 200 000 грн. х 0.0005% х 0.805 = 80.5 грн.
При этом, можно ограничить сумму трат, на которую начисляется бонус: от 1000 до 100 000 грн. в месяц и общую сумму вкладов, на которые начисляется бонус: от 50 000 до 1 000 000 грн.
Добрый день. Я передам на рассмотрение ваше предложение.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:37
Alfa_Bank
вас на ветке ждать 2-го или 3-го ? )
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:48
wig написав:
Рубль может как и евро, попадать в исключения и считать по банковскому курсу. А все остальное печально, конечно. "Честность" не подтвердилась.
А еще показательней все выглядит если в это же время заплатить с $ Визы Привата. И увидеть там курс списания четко как у Визы на сайте.
А про евро кстати интересно, какой курс будет использоваться если $ Визой в EUR заплатить?
Кто-нибудь пробовал?
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adimka
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:01
adimka написав:
А про евро кстати интересно, какой курс будет использоваться если $ Визой в EUR заплатить?
Кто-нибудь пробовал?
Очень не хороший - с конвертацией через гривну ;(. Я когда-то давно в другом банке так попал - на сумме что-то около 80 баксов потери составили 13 баксов. Укр.банки "тугрики" конвертят через курсы Визы или Мастера (добавляя при этом часто свои %) а когда участвуют бакс и ойро - тут банки применяют уже свои собственные курсА
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 27 гру, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:03
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
вас на ветке ждать 2-го или 3-го ? )
Добрый день. Завтра ещё буду. А потом 2-го.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:14
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Все онлайне операции по картам с 13:00ч. 28.12.2019 по 02.01.2020 - операция по счету будет обработана 03.01.2020.
Alfa_Bank!
А 02.01.20 будут обрабатываться внутрибанковские переводы между счетами (не с карты на карту)? Или 02.01.20 вообще не будет никаких проводок по счетам?
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_Sergey
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:18
_Sergey написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Все онлайне операции по картам с 13:00ч. 28.12.2019 по 02.01.2020 - операция по счету будет обработана 03.01.2020.
Alfa_Bank!
А 02.01.20 будут обрабатываться внутрибанковские переводы между счетами (не с карты на карту)? Или 02.01.20 вообще не будет никаких проводок по счетам?
Добрый день. 2.01 не операционный день. Проводки с 3.01.
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