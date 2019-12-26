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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:46
Alfa_Bank Огромное спасибо за помощь! Все получилось.
С наступающими! Счастья и здоровья!
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:48
rollo написав:Alfa_Bank
Огромное спасибо за помощь! Все получилось.
С наступающими! Счастья и здоровья!
Добрый день. Очень рада) С Наступающим! Всего наилучшего в новом году!
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:51
Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:54
Alfa_Bank написав: Аlександр написав:Alfa_Bank
А можно запустить новую бонусную программу по дебетовым картам:Рассчитывайся картой и получай бонус по действующим вкладам.
Каждые потраченные 1000 грн. = 0.01% бонуса. Бонус зачисляется в день начисления / выплаты процентов по вкладу.
Например, вкладчик имеет депозит 200 000 грн., открытый 10 числа. В январе он потратил 5000 грн., значит 10 февраля получит 0.05% бонуса по вкладу или же: 200 000 грн. х 0.0005% х 0.805 = 80.5 грн.
При этом, можно ограничить сумму трат, на которую начисляется бонус: от 1000 до 100 000 грн. в месяц и общую сумму вкладов, на которые начисляется бонус: от 50 000 до 1 000 000 грн.
Добрый день. Я передам на рассмотрение ваше предложение.
Спасибо!
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