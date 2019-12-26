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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8009801080118012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:46

Alfa_Bank Огромное спасибо за помощь! Все получилось.
С наступающими! Счастья и здоровья!
rollo
 
Повідомлень: 188
З нами з: 20.10.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:48

  rollo написав:Alfa_Bank Огромное спасибо за помощь! Все получилось.
С наступающими! Счастья и здоровья!

Добрый день. Очень рада) С Наступающим! Всего наилучшего в новом году!
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 683 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:51

карточные курсы

Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится :shock:
rollo
 
Повідомлень: 188
З нами з: 20.10.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:54

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank

А можно запустить новую бонусную программу по дебетовым картам:
Рассчитывайся картой и получай бонус по действующим вкладам.
Каждые потраченные 1000 грн. = 0.01% бонуса. Бонус зачисляется в день начисления / выплаты процентов по вкладу.

Например, вкладчик имеет депозит 200 000 грн., открытый 10 числа. В январе он потратил 5000 грн., значит 10 февраля получит 0.05% бонуса по вкладу или же: 200 000 грн. х 0.0005% х 0.805 = 80.5 грн.

При этом, можно ограничить сумму трат, на которую начисляется бонус: от 1000 до 100 000 грн. в месяц и общую сумму вкладов, на которые начисляется бонус: от 50 000 до 1 000 000 грн.

Добрый день. Я передам на рассмотрение ваше предложение.

Спасибо!
Аlександр
 
Повідомлень: 3354
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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  #<1 ... 8009801080118012
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