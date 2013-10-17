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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:48
блин
опять авторизационные смс не приходят
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Arien
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:49
Avatar его функции зависят конкретно от человека. Может ли он решить Вашу проблему. У меня было два отличных, а сейчас такой отстой, такое диво-дивное, что даже не обращаюсь. Никогда ничего не знает, только зря потраченное время, надеюсь, очень хочется, чтобы его куда-то дели, первые две ушли на повышение, по этому понижение очень плачет.
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orhidf
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:55
Flamingo написав: Аlександр написав:
Спасибо!
А вы все "прожектерством" занимаетесь? Ну-ну. Из предыдущего я так понимаю ничего не воплотилось
Да я особо и не расстраиваюсь, придумаю что-нибудь другое - еще лучше и проще
Не Альфа, так возможно, какой-нибудь другой банк внедрит
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Аlександр
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:59
wig написав: rollo написав:
Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится
По этому курсу проведут платежи, сделанные позавчера. А на сегодняшние, будет уже новый курс. Новогодний.
Я к тому, что может прислушались к вопиющим в пустыне и сделали таки карточные курсы по гривневым картам как курсы в отделении.
Но лучше, конечно, чтобы карточные курсы равнялись онлайнобменным курсам.
И путешествующие по заграницам путешественники снова с гордостью доставали из широких штанин карту Трэвел.
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rollo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:04
Алла задрала.
уже 30 минут не могу зайти в МАБ
тупо присылает смс с задержкой по 10 минут.
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mephala
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:06
rollo написав: wig написав: rollo написав:
Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится
По этому курсу проведут платежи, сделанные позавчера. А на сегодняшние, будет уже новый курс. Новогодний.
Я к тому, что может прислушались к вопиющим в пустыне и сделали таки карточные курсы по гривневым картам как курсы в отделении.
Но лучше, конечно, чтобы карточные курсы равнялись онлайнобменным курсам.
И путешествующие по заграницам путешественники снова с гордостью доставали из широких штанин карту Трэвел.
То Алла решила подзаработать на взлете, +30 от межбанка, почему бы и нет.
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curiousobro
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