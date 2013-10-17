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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8011801280138014>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:48

Re: Альфа-Банк

блин
опять авторизационные смс не приходят :(
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:49

Avatar его функции зависят конкретно от человека. Может ли он решить Вашу проблему. У меня было два отличных, а сейчас такой отстой, такое диво-дивное, что даже не обращаюсь. Никогда ничего не знает, только зря потраченное время, надеюсь, очень хочется, чтобы его куда-то дели, первые две ушли на повышение, по этому понижение очень плачет.
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:55

  Flamingo написав:
  Аlександр написав:Спасибо!

А вы все "прожектерством" занимаетесь? Ну-ну. Из предыдущего я так понимаю ничего не воплотилось ;)

Да я особо и не расстраиваюсь, придумаю что-нибудь другое - еще лучше и проще :)
Не Альфа, так возможно, какой-нибудь другой банк внедрит 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:59

  wig написав:
  rollo написав:Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится :shock:

По этому курсу проведут платежи, сделанные позавчера. А на сегодняшние, будет уже новый курс. Новогодний.

Я к тому, что может прислушались к вопиющим в пустыне и сделали таки карточные курсы по гривневым картам как курсы в отделении.
Но лучше, конечно, чтобы карточные курсы равнялись онлайнобменным курсам.
И путешествующие по заграницам путешественники снова с гордостью доставали из широких штанин карту Трэвел.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:04

Re: Альфа-Банк

Алла задрала.
уже 30 минут не могу зайти в МАБ
тупо присылает смс с задержкой по 10 минут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:06

  rollo написав:
  wig написав:
  rollo написав:Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится :shock:

По этому курсу проведут платежи, сделанные позавчера. А на сегодняшние, будет уже новый курс. Новогодний.

Я к тому, что может прислушались к вопиющим в пустыне и сделали таки карточные курсы по гривневым картам как курсы в отделении.
Но лучше, конечно, чтобы карточные курсы равнялись онлайнобменным курсам.
И путешествующие по заграницам путешественники снова с гордостью доставали из широких штанин карту Трэвел.

То Алла решила подзаработать на взлете, +30 от межбанка, почему бы и нет.
curiousobro
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:12

  curiousobro написав:То Алла решила подзаработать на взлете, +30 от межбанка, почему бы и нет.

А могла и гривну, как раньше.
Отмечу, что наличный курс доллара на продажу сегодня не 24.00, а 24.5
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:13

  mephala написав:Алла задрала.
уже 30 минут не могу зайти в МАБ
тупо присылает смс с задержкой по 10 минут.

почему параноиков отвечающих за безопасность в банке до сих пор не лечат в специализированном учреждении?... :mrgreen:

10 лет клиент банка и впервые за 10 лет подумуваю о том что бы банк покинуть в следующем году если не произойдут изменения к лучшему... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:14

  wig написав:
  Avatar написав:
  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, кому в Альфе положен персональный менеджер?

А также подскажите, пожалуйста, каковы его (менеджера) функции?
Меня всегда в отделении удивляют, говоря, что он у меня есть, а я об этом не знаю :)

Если толковая попадется, вреда не будет. Если не очень, тогда беда, вас постоянно будут к ней садить, даже если есть свободные менеджеры.

Бывает и другая крайность - отпросится твой "перс" в больничку с ребенком и перепоручит тебя кому-то из своих доверенных сотрудников, а та по уши занята другим клиентом и по плевому вопросу - взять справку с реквизитами твоего счета, но с печатью банка (иногда такое надо) - тебе приходится почти час парится в отделении :(.
Ну а из полезного - заказать нал, заказать нал в конкретном отделении в другом городе, узнать пришла ли уже карта - в общем по мелочи польза есть и времени немного экономит. Кстати - то что у меня есть "перс" я узнал тоже случайно - в ДР меня позвонила поздравить ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:29

Re: Альфа-Банк

В итоге, MуAlfa уронили, работает только app (
если работает
Arien
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