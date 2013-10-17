Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:14

wig написав: Avatar написав: Alexey_k9 написав: Подскажите пожалуйста, кому в Альфе положен персональный менеджер? Подскажите пожалуйста, кому в Альфе положен персональный менеджер?

А также подскажите, пожалуйста, каковы его (менеджера) функции?

Меня всегда в отделении удивляют, говоря, что он у меня есть, а я об этом не знаю А также подскажите, пожалуйста, каковы его (менеджера) функции?Меня всегда в отделении удивляют, говоря, что он у меня есть, а я об этом не знаю

Если толковая попадется, вреда не будет. Если не очень, тогда беда, вас постоянно будут к ней садить, даже если есть свободные менеджеры. Если толковая попадется, вреда не будет. Если не очень, тогда беда, вас постоянно будут к ней садить, даже если есть свободные менеджеры.

Бывает и другая крайность - отпросится твой "перс" в больничку с ребенком и перепоручит тебя кому-то из своих доверенных сотрудников, а та по уши занята другим клиентом и по плевому вопросу - взять справку с реквизитами твоего счета, но с печатью банка (иногда такое надо) - тебе приходится почти час парится в отделенииНу а из полезного - заказать нал, заказать нал в конкретном отделении в другом городе, узнать пришла ли уже карта - в общем по мелочи польза есть и времени немного экономит. Кстати - то что у меня есть "перс" я узнал тоже случайно - в ДР меня позвонила поздравить