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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:48
блин
опять авторизационные смс не приходят
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Arien
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:49
Avatar его функции зависят конкретно от человека. Может ли он решить Вашу проблему. У меня было два отличных, а сейчас такой отстой, такое диво-дивное, что даже не обращаюсь. Никогда ничего не знает, только зря потраченное время, надеюсь, очень хочется, чтобы его куда-то дели, первые две ушли на повышение, по этому понижение очень плачет.
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orhidf
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:55
Flamingo написав: Аlександр написав:
Спасибо!
А вы все "прожектерством" занимаетесь? Ну-ну. Из предыдущего я так понимаю ничего не воплотилось
Да я особо и не расстраиваюсь, придумаю что-нибудь другое - еще лучше и проще
Не Альфа, так возможно, какой-нибудь другой банк внедрит
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Аlександр
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:59
wig написав: rollo написав:
Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится
По этому курсу проведут платежи, сделанные позавчера. А на сегодняшние, будет уже новый курс. Новогодний.
Я к тому, что может прислушались к вопиющим в пустыне и сделали таки карточные курсы по гривневым картам как курсы в отделении.
Но лучше, конечно, чтобы карточные курсы равнялись онлайнобменным курсам.
И путешествующие по заграницам путешественники снова с гордостью доставали из широких штанин карту Трэвел.
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rollo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:04
Алла задрала.
уже 30 минут не могу зайти в МАБ
тупо присылает смс с задержкой по 10 минут.
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mephala
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:06
rollo написав: wig написав: rollo написав:
Вчера стартовала ракета.
Сегодня карточный курс доллара на продажу почти такой же, как и в онлайне. Разница 2 копейки. 24.00 на 23.98.
Не верится
По этому курсу проведут платежи, сделанные позавчера. А на сегодняшние, будет уже новый курс. Новогодний.
Я к тому, что может прислушались к вопиющим в пустыне и сделали таки карточные курсы по гривневым картам как курсы в отделении.
Но лучше, конечно, чтобы карточные курсы равнялись онлайнобменным курсам.
И путешествующие по заграницам путешественники снова с гордостью доставали из широких штанин карту Трэвел.
То Алла решила подзаработать на взлете, +30 от межбанка, почему бы и нет.
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curiousobro
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:12
curiousobro написав:
То Алла решила подзаработать на взлете, +30 от межбанка, почему бы и нет.
А могла и гривну, как раньше.
Отмечу, что наличный курс доллара на продажу сегодня не 24.00, а 24.5
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rollo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:13
mephala написав:
Алла задрала.
уже 30 минут не могу зайти в МАБ
тупо присылает смс с задержкой по 10 минут.
почему параноиков отвечающих за безопасность в банке до сих пор не лечат в специализированном учреждении?...
10 лет клиент банка и впервые за 10 лет подумуваю о том что бы банк покинуть в следующем году если не произойдут изменения к лучшему...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:14
wig написав: Avatar написав: Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, кому в Альфе положен персональный менеджер?
А также подскажите, пожалуйста, каковы его (менеджера) функции?
Меня всегда в отделении удивляют, говоря, что он у меня есть, а я об этом не знаю
Если толковая попадется, вреда не будет. Если не очень, тогда беда, вас постоянно будут к ней садить, даже если есть свободные менеджеры.
Бывает и другая крайность - отпросится твой "перс" в больничку с ребенком и перепоручит тебя кому-то из своих доверенных сотрудников, а та по уши занята другим клиентом и по плевому вопросу - взять справку с реквизитами твоего счета, но с печатью банка (иногда такое надо) - тебе приходится почти час парится в отделении
.
Ну а из полезного - заказать нал, заказать нал в конкретном отделении в другом городе, узнать пришла ли уже карта - в общем по мелочи польза есть и времени немного экономит. Кстати - то что у меня есть "перс" я узнал тоже случайно - в ДР меня позвонила поздравить
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:29
В итоге, MуAlfa уронили, работает только app (
если работает
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Arien
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