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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8011801280138014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:28

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:43

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?

лучше всего до 17-00... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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