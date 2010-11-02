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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:28
Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:43
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?
лучше всего до 17-00...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:58
Досрочное погашение рассрочки проходит в каком временном отрезке?
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:10
2XL написав:
Досрочное погашение рассрочки проходит в каком временном отрезке?
Мгновенно.
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rollo
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