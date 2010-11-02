Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:28
Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?
_PORT_UA
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:43
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?
лучше всего до 17-00...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:58
Досрочное погашение рассрочки проходит в каком временном отрезке?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:10
2XL написав:
Досрочное погашение рассрочки проходит в каком временном отрезке?
Мгновенно.
rollo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 03:01
Stringer написав: Философ написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?
Только в рабочие дни.
Платежи собираются и отправляются всего три раза в сутки:
Отсчёт отправки - 10-00, 14-00 и 17-00
Отправляются тоже не сразу, иногда бывает что сформированный в 10-00 пул платежей отправляется в 17-00
По последним наблюдениям, платежи "по IBAN" обрабатываются без привязки к 10/14/17. Вчера подтвердил такой платеж в 15:40, деньги пришли в Тас в 16:20 . 24.12 подтвердил в 15:54, дошли в 16:18
С апреля 2020, кстати, НБУ переводит СЭП в режим 23/7:
https://bank.gov.ua/news/all/robota-sep-natsionalnogo-banku-v-rejimi-23-7-planuyetsya-z-kvitnya-2020-roku
. Очень хотелось бы надеяться, что банк оперативно реализует это замечательное нововведение (а не так, как с шаблонами для IBAN-платежей).
wildlynx
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