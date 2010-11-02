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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8011801280138014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:28

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:43

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите до какого времени нужно внести деньги через банкомат кеш-ин,чтобы они зашли сегодняшний днем? До 18-00 или до 19-00?

лучше всего до 17-00... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:58

Re: Альфа-Банк

Досрочное погашение рассрочки проходит в каком временном отрезке?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:10

  2XL написав:Досрочное погашение рассрочки проходит в каком временном отрезке?

Мгновенно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 03:01

  Stringer написав:
  Философ написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".

Благодарю, нашел, попробовал отправить.
Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?

Только в рабочие дни.
Платежи собираются и отправляются всего три раза в сутки:
Отсчёт отправки - 10-00, 14-00 и 17-00
Отправляются тоже не сразу, иногда бывает что сформированный в 10-00 пул платежей отправляется в 17-00


По последним наблюдениям, платежи "по IBAN" обрабатываются без привязки к 10/14/17. Вчера подтвердил такой платеж в 15:40, деньги пришли в Тас в 16:20 . 24.12 подтвердил в 15:54, дошли в 16:18 8) С апреля 2020, кстати, НБУ переводит СЭП в режим 23/7: https://bank.gov.ua/news/all/robota-sep-natsionalnogo-banku-v-rejimi-23-7-planuyetsya-z-kvitnya-2020-roku . Очень хотелось бы надеяться, что банк оперативно реализует это замечательное нововведение (а не так, как с шаблонами для IBAN-платежей).
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 07:34

  Hella написав:Только что получила напоминание, что через три дня истекает договор. И пишут: "Розмістіть гроші повторно и заробляйте одразу. Дякуємо, що ви з нами". Издеваются, да. Сами же пишут в объявлении, что размещенные будут открывать только третьего. Зачем тогда такое рассылать?

Если есть лонгация и вас устраивает новый %- то сразу.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 07:44

Re: Альфа-Банк

  wildlynx написав:По последним наблюдениям, платежи "по IBAN" обрабатываются без привязки к 10/14/17.
Может Вам просто повезло и Вы попали в какие-то добавочные "электрички" связанные с концом года. У меня же обратный пример - я вчера отправлял в районе полудня - в банке получателе были в 16-59, в то время как аналогичный платеж туда же, но с другого банка дошел за 2 часа. Так что в то, что Алка уже отказалась от классических "электричек" я пока не верю.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 07:57

  guntherhouse777 написав:
  Hella написав:Только что получила напоминание, что через три дня истекает договор. И пишут: "Розмістіть гроші повторно и заробляйте одразу. Дякуємо, що ви з нами". Издеваются, да. Сами же пишут в объявлении, что размещенные будут открывать только третьего. Зачем тогда такое рассылать?

Если есть лонгация и вас устраивает новый %- то сразу.

Так в том то и дело, что насколько я помню у Алки нет вкладов с автопролонгацией
Flamingo
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