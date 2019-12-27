Alfa_Bank написав:Добрый день. Если есть дебетовые карты, то платежи "по реквизитам" и "по IBAN".
Благодарю, нашел, попробовал отправить. Какие сроки отправки (где об этом прочесть)?
Только в рабочие дни. Платежи собираются и отправляются всего три раза в сутки: Отсчёт отправки - 10-00, 14-00 и 17-00 Отправляются тоже не сразу, иногда бывает что сформированный в 10-00 пул платежей отправляется в 17-00
Hella написав:Только что получила напоминание, что через три дня истекает договор. И пишут: "Розмістіть гроші повторно и заробляйте одразу. Дякуємо, що ви з нами". Издеваются, да. Сами же пишут в объявлении, что размещенные будут открывать только третьего. Зачем тогда такое рассылать?
Если есть лонгация и вас устраивает новый %- то сразу.
wildlynx написав:По последним наблюдениям, платежи "по IBAN" обрабатываются без привязки к 10/14/17.
Может Вам просто повезло и Вы попали в какие-то добавочные "электрички" связанные с концом года. У меня же обратный пример - я вчера отправлял в районе полудня - в банке получателе были в 16-59, в то время как аналогичный платеж туда же, но с другого банка дошел за 2 часа. Так что в то, что Алка уже отказалась от классических "электричек" я пока не верю.
Hella написав:Только что получила напоминание, что через три дня истекает договор. И пишут: "Розмістіть гроші повторно и заробляйте одразу. Дякуємо, що ви з нами". Издеваются, да. Сами же пишут в объявлении, что размещенные будут открывать только третьего. Зачем тогда такое рассылать?
Если есть лонгация и вас устраивает новый %- то сразу.
Так в том то и дело, что насколько я помню у Алки нет вкладов с автопролонгацией