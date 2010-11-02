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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8012801380148015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36

  Марлос 1990 написав:Обмен онлайн навсегда вырубили или только на выходные?

Добрый день. Валютообмен онлайн будет недоступен​ до 9:00 29.12.2019.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Суб 28 гру, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7869
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Подякував: 68 раз.
Подякували: 683 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36

Сегодня посетил три отделения банка с целью снять $20 с карты. Ни в одном не работает касса. На вопрос "почему?" получил три варианта ответа:
- потому что не надо;
- Потому что не работает;
- не двери же написано - отделение работает без финансовых операций.
Я что-то пропустил? НБУ лишил Альфа-банк права совершать финансовые операции?
v-m-
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:41

  v-m- написав:Сегодня посетил три отделения банка с целью снять $20 с карты. Ни в одном не работает касса. На вопрос "почему?" получил три варианта ответа:
- потому что не надо;
- Потому что не работает;
- не двери же написано - отделение работает без финансовых операций.
Я что-то пропустил? НБУ лишил Альфа-банк права совершать финансовые операции?

Добрый день. Наши отделения сегодня работают без проведения кассовых операций.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7869
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 683 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:50

  Flamingo написав:Так в том то и дело, что насколько я помню у Алки нет вкладов с автопролонгацией

Умный депозит. Там две автоматические пролонгации
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:17

СЭП

Отправлял деньги СЭП из Привата, в Альфу обычно заходили на следующий день утром.
Отправил вчера, сегодня утром деньги не пришли. Это что, теперь зайдут аж 2.01?
Water
 
Повідомлень: 1583
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Подякував: 41 раз.
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