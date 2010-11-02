Добрый день. Валютообмен онлайн будет недоступен до 9:00 29.12.2019.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36
Добрый день. Валютообмен онлайн будет недоступен до 9:00 29.12.2019.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Суб 28 гру, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36
Сегодня посетил три отделения банка с целью снять $20 с карты. Ни в одном не работает касса. На вопрос "почему?" получил три варианта ответа:
- потому что не надо;
- Потому что не работает;
- не двери же написано - отделение работает без финансовых операций.
Я что-то пропустил? НБУ лишил Альфа-банк права совершать финансовые операции?
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:41
Добрый день. Наши отделения сегодня работают без проведения кассовых операций.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:50
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:17
СЭП
Отправлял деньги СЭП из Привата, в Альфу обычно заходили на следующий день утром.
Отправил вчера, сегодня утром деньги не пришли. Это что, теперь зайдут аж 2.01?
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