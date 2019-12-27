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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8013801480158016>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36

  Марлос 1990 написав:Обмен онлайн навсегда вырубили или только на выходные?

Добрый день. Валютообмен онлайн будет недоступен​ до 9:00 29.12.2019.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Суб 28 гру, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36

Сегодня посетил три отделения банка с целью снять $20 с карты. Ни в одном не работает касса. На вопрос "почему?" получил три варианта ответа:
- потому что не надо;
- Потому что не работает;
- не двери же написано - отделение работает без финансовых операций.
Я что-то пропустил? НБУ лишил Альфа-банк права совершать финансовые операции?
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:41

  v-m- написав:Сегодня посетил три отделения банка с целью снять $20 с карты. Ни в одном не работает касса. На вопрос "почему?" получил три варианта ответа:
- потому что не надо;
- Потому что не работает;
- не двери же написано - отделение работает без финансовых операций.
Я что-то пропустил? НБУ лишил Альфа-банк права совершать финансовые операции?

Добрый день. Наши отделения сегодня работают без проведения кассовых операций.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:50

  Flamingo написав:Так в том то и дело, что насколько я помню у Алки нет вкладов с автопролонгацией

Умный депозит. Там две автоматические пролонгации
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:17

СЭП

Отправлял деньги СЭП из Привата, в Альфу обычно заходили на следующий день утром.
Отправил вчера, сегодня утром деньги не пришли. Это что, теперь зайдут аж 2.01?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:27

  Water написав:Отправлял деньги СЭП из Привата, в Альфу обычно заходили на следующий день утром.
Отправил вчера, сегодня утром деньги не пришли. Это что, теперь зайдут аж 2.01?


Аж 3.01.
Сегодня и 2.01 сэп не работает.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:37

  Water написав:Отправлял деньги СЭП из Привата, в Альфу обычно заходили на следующий день утром.
Отправил вчера, сегодня утром деньги не пришли. Это что, теперь зайдут аж 2.01?


приват отправляет сэп на сл банковский день.

если вы создали платеж вчера - то отправит он его тока 03.01, т.к. сегодня сэп не работает и 02.01 тоже.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:40

  IMPRINTER написав:сегодня сэп не работает

Работает, но только в пределах банка ;)

Water
Примите мои соболезнования по случаю 6-дневной клинической смерти ваших средств...
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 28 гру, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:41

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:сегодня сэп не работает

Работает, но только в пределах банка ;)


если вы уж решили побуквоедничать, - то еще и при сэпе на счета госказначейства )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:50

Вчера в отделении смышал как бедолаг получающих со своей личной карты деньги через кассу начальница "обрабатывала" россказнями о внутренней политике банка, финмониторинге и пр. и о том, что в следующий раз деньги не выдадут.

С личной дебетовой карты собственные средства клиенту банк не выдаст в соответствии с тарифами и договором потому что... "мы не можем отследить откуда у вас деньги".

Новый приступ финмониторинга что ли опять, соревнования между банками кто больше заморочит клиентов.
Esq
 
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IMPRINTER

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