Добрый день. Валютообмен онлайн будет недоступен до 9:00 29.12.2019.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36
Добрый день. Валютообмен онлайн будет недоступен до 9:00 29.12.2019.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Суб 28 гру, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:36
Сегодня посетил три отделения банка с целью снять $20 с карты. Ни в одном не работает касса. На вопрос "почему?" получил три варианта ответа:
- потому что не надо;
- Потому что не работает;
- не двери же написано - отделение работает без финансовых операций.
Я что-то пропустил? НБУ лишил Альфа-банк права совершать финансовые операции?
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:41
Добрый день. Наши отделения сегодня работают без проведения кассовых операций.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:50
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:17
СЭП
Отправлял деньги СЭП из Привата, в Альфу обычно заходили на следующий день утром.
Отправил вчера, сегодня утром деньги не пришли. Это что, теперь зайдут аж 2.01?
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:27
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:37
приват отправляет сэп на сл банковский день.
если вы создали платеж вчера - то отправит он его тока 03.01, т.к. сегодня сэп не работает и 02.01 тоже.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:40
Работает, но только в пределах банка
Water
Примите мои соболезнования по случаю 6-дневной клинической смерти ваших средств...
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 28 гру, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:41
если вы уж решили побуквоедничать, - то еще и при сэпе на счета госказначейства )
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:50
Вчера в отделении смышал как бедолаг получающих со своей личной карты деньги через кассу начальница "обрабатывала" россказнями о внутренней политике банка, финмониторинге и пр. и о том, что в следующий раз деньги не выдадут.
С личной дебетовой карты собственные средства клиенту банк не выдаст в соответствии с тарифами и договором потому что... "мы не можем отследить откуда у вас деньги".
Новый приступ финмониторинга что ли опять, соревнования между банками кто больше заморочит клиентов.
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