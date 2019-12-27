Додано: Суб 28 гру, 2019 12:39

Alfa_Bank



а Что альфа уже не дает возможность слать сєп не по ибану?

при попытке заплатить по-старому по шаблонам без ибана:



Платеж на данный счет запрещен



Напомините, плиз, вашим сотрудникам, что банки ОБЯЗАНЫ до 12.01 выполнять все распоряжения клиентов по старым реквизитам.

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