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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8013801480158016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:10

  Esq написав:Вчера в отделении смышал как бедолаг получающих со своей личной карты деньги через кассу начальница "обрабатывала" россказнями о внутренней политике банка, финмониторинге и пр. и о том, что в следующий раз деньги не выдадут.

С личной дебетовой карты собственные средства клиенту банк не выдаст в соответствии с тарифами и договором потому что... "мы не можем отследить откуда у вас деньги".

Новый приступ финмониторинга что ли опять, соревнования между банками кто больше заморочит клиентов.

Что в нынешней банковской системе убивает - что любой сотрудник может наплести любую чушь, по незнанию, по указанию начальства, или даже просто потому что вы ему не понравились. Клиенту же, чтобы добиться выполнения необходимой ему операции, в этом случае нужно проявлять чудеса настойчивости, знания механизмов работы банка, законодательства, умение и желание разбираться в конфликтных ситуациях, терять на это своё личное время и силы. А банк же (как и его сотрудник) не несёт никакой ответственности, ничем не рискует, и ничего не теряет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20

  M-Audio написав:Что в нынешней банковской системе убивает - что любой сотрудник может наплести любую чушь, по незнанию, по указанию начальства, или даже просто потому что вы ему не понравились. Клиенту же, чтобы добиться выполнения необходимой ему операции, в этом случае нужно проявлять чудеса настойчивости, знания механизмов работы банка, законодательства, умение и желание разбираться в конфликтных ситуациях, терять на это своё личное время и силы. А банк же (как и его сотрудник) не несёт никакой ответственности, ничем не рискует, и ничего не теряет.


Банк и так с клиентом находится в неравноправных отношениях и имеет возможность принуждать далеко за пределами якобы положенного "по договору", так ещё и финмониторинг наделили совсем бескрайними полномочиями. Просто вообще утрачены все противовесы и в банке могут вытворять что угодно, переваливать на людей хлопоты несоразмерно происходящему. Раньше хоть банков было чутка больше и конкуренция была, так сейчас еще и банки порушили, так что уже и осталось немного и с прессингом клиентов они общим фронтом запросто выступают без нужды бороться за клиента.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:21

Esq
Интересно, о какой сумме была речь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33

  Vorlon написав:Esq
Интересно, о какой сумме была речь?


Это были случайные люди и поскольку я, по большому счету, попал на монолог работника банка изложенный выше (который, впрочем я слышу не в первый раз), то сумму я не знаю.

По моим данным как таковой граничной суммы нет, морочат головую от совсем уже незначительных сумм меньше чем предельные установленные мониторингом. Полагаю, что "запрещенная операция" - это именно выдача наличных, потому как её "согласовывают" даже в случаях когда всё прозрачно прослеживается.

Слышал, что за 150 т в квартал уже жёстко выворачивают наизнанку.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:36

Esq
Я точно снимаю больше 150-ти в квартал. Но не более 50-ти за раз.
Пока жив :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:39

Alfa_Bank

а Что альфа уже не дает возможность слать сєп не по ибану?
при попытке заплатить по-старому по шаблонам без ибана:

Платеж на данный счет запрещен

Напомините, плиз, вашим сотрудникам, что банки ОБЯЗАНЫ до 12.01 выполнять все распоряжения клиентов по старым реквизитам.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:43

А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:46

ахтунг

итить

кнопки "Платеж на ИБАН" нет ! исчезла !
по старым не выпускает, пишет "Платеж на данный счет запрещен"
вывод по п2п - это сразу получить лок карты ...

классно придумано, чтоб деньги с банка не уходили

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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:53

  IMPRINTER написав:итить
вывод по п2п - это сразу получить лок карты ...

Так вроде недели две не лочат, после предыдущего разлока.
wig
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