Esq написав:Вчера в отделении смышал как бедолаг получающих со своей личной карты деньги через кассу начальница "обрабатывала" россказнями о внутренней политике банка, финмониторинге и пр. и о том, что в следующий раз деньги не выдадут.
С личной дебетовой карты собственные средства клиенту банк не выдаст в соответствии с тарифами и договором потому что... "мы не можем отследить откуда у вас деньги".
Новый приступ финмониторинга что ли опять, соревнования между банками кто больше заморочит клиентов.
Что в нынешней банковской системе убивает - что любой сотрудник может наплести любую чушь, по незнанию, по указанию начальства, или даже просто потому что вы ему не понравились. Клиенту же, чтобы добиться выполнения необходимой ему операции, в этом случае нужно проявлять чудеса настойчивости, знания механизмов работы банка, законодательства, умение и желание разбираться в конфликтных ситуациях, терять на это своё личное время и силы. А банк же (как и его сотрудник) не несёт никакой ответственности, ничем не рискует, и ничего не теряет.
M-Audio написав:Что в нынешней банковской системе убивает - что любой сотрудник может наплести любую чушь, по незнанию, по указанию начальства, или даже просто потому что вы ему не понравились. Клиенту же, чтобы добиться выполнения необходимой ему операции, в этом случае нужно проявлять чудеса настойчивости, знания механизмов работы банка, законодательства, умение и желание разбираться в конфликтных ситуациях, терять на это своё личное время и силы. А банк же (как и его сотрудник) не несёт никакой ответственности, ничем не рискует, и ничего не теряет.
Банк и так с клиентом находится в неравноправных отношениях и имеет возможность принуждать далеко за пределами якобы положенного "по договору", так ещё и финмониторинг наделили совсем бескрайними полномочиями. Просто вообще утрачены все противовесы и в банке могут вытворять что угодно, переваливать на людей хлопоты несоразмерно происходящему. Раньше хоть банков было чутка больше и конкуренция была, так сейчас еще и банки порушили, так что уже и осталось немного и с прессингом клиентов они общим фронтом запросто выступают без нужды бороться за клиента.
Vorlon написав:Esq Интересно, о какой сумме была речь?
Это были случайные люди и поскольку я, по большому счету, попал на монолог работника банка изложенный выше (который, впрочем я слышу не в первый раз), то сумму я не знаю.
По моим данным как таковой граничной суммы нет, морочат головую от совсем уже незначительных сумм меньше чем предельные установленные мониторингом. Полагаю, что "запрещенная операция" - это именно выдача наличных, потому как её "согласовывают" даже в случаях когда всё прозрачно прослеживается.
Слышал, что за 150 т в квартал уже жёстко выворачивают наизнанку.
А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?
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