RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8014801580168017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:58

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а Что альфа уже не дает возможность слать сєп не по ибану?
при попытке заплатить по-старому по шаблонам без ибана:

Платеж на данный счет запрещен

Напомините, плиз, вашим сотрудникам, что банки ОБЯЗАНЫ до 12.01 выполнять все распоряжения клиентов по старым реквизитам.

Добрый день. 28.12.19- недоступно выполнение платежей на ДРУГИЕ банки (ни по полным реквизитам, ни по счету IBAN). С 09:00ч 29.12.19 - платежи будут обработаны 03.01.2019.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:59

  Квесторе_поверніться написав:А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?

Доброго дня. Не змінюється.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:01

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а Что альфа уже не дает возможность слать сєп не по ибану?
при попытке заплатить по-старому по шаблонам без ибана:

Платеж на данный счет запрещен

Напомините, плиз, вашим сотрудникам, что банки ОБЯЗАНЫ до 12.01 выполнять все распоряжения клиентов по старым реквизитам.

Добрый день. 28.12.19- недоступно выполнение платежей на ДРУГИЕ банки (ни по полным реквизитам, ни по счету IBAN). С 09:00ч 29.12.19 - платежи будут обработаны 03.01.2019.


ясно, спасибо.

а тяжело в отлупе именно так и писать "создание платежей временно недоступно, вы это можете сделать с 29.12.2019 г."? а не с таким зловещим отлупом как щас? Платеж на данный счет запрещен у меня аж сердце передернулось ... как буд-то я за наркотики плачу или на МФО банка ДНР.
То, что они будут обработаны 03.01 - это как бы понятно.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 28 гру, 2019 13:05, всього редагувалось 2 разів.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36738
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5838 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:04

  IMPRINTER написав:а тяжело в отлупе именно так и писать "создание платежей временно недоступно, вы это можете сделать с 29.12.2019 г.)? а не как щас? Платеж на данный счет запрещен как буд-то я за наркотики плачу или на МФО банка ДНР.


Это у нас традиция такая. У меня как-то посылка под растаможку попала, так с таможни пришло смс "ВАША ПОСЫЛКА АРЕСТОВАНА". Я подохренел, а оказалось, что она задержана до момента когда представитель бренда одобрит задекларированную сумму.
Esq
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 18.08.06
Подякував: 464 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:07

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?

Доброго дня. Не змінюється.

І ВАм доброго.
А де в МАБ можна підглянути що вже дійсно Максимум2 і не застряли на Максимум?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31080
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?

Доброго дня. Не змінюється.

І ВАм доброго.
А де в МАБ можна підглянути що вже дійсно Максимум2 і не застряли на Максимум?

В МАБ не подивитесь. На гарячій лінії підкажуть.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:35

Re: Альфа-Банк

Наверное сегодня миллион депозитов оформляется
28.12.2019 11:08
Заявка на створення депозиту
Поставлено в чергу
28.12.2019
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 04.09.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:44

  Інкогніто написав:Наверное сегодня миллион депозитов оформляется
28.12.2019 11:08
Заявка на створення депозиту
Поставлено в чергу
28.12.2019

Эта стандартная формулировка до обработки Вашей заявки
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 20.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:52

Как же они задрали со своим автозакрывающимся чатом поддержки. Оно сначала не работает "ошибка отправки", а потом "чат завершено через неактивнисть". Может, кто-то понесет за это ответственность, в конце-концов?
M-Audio
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 23.03.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8014801580168017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, rosstikf і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 575, 576, 577
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5764 765228
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 14:12
Stringer
А-Банк 1 ... 1479, 1480, 1481
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14800 2046909
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 13:47
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3650, 3651, 3652
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36512 4496720
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 13:46
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.