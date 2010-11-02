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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:58
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а Что альфа уже не дает возможность слать сєп не по ибану?
при попытке заплатить по-старому по шаблонам без ибана:Платеж на данный счет запрещен
Напомините, плиз, вашим сотрудникам, что банки ОБЯЗАНЫ до 12.01 выполнять все распоряжения клиентов по старым реквизитам.
Добрый день. 28.12.19- недоступно выполнение платежей на ДРУГИЕ банки (ни по полным реквизитам, ни по счету IBAN). С 09:00ч 29.12.19 - платежи будут обработаны 03.01.2019.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 12:59
Квесторе_поверніться написав:
А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?
Доброго дня. Не змінюється.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:01
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а Что альфа уже не дает возможность слать сєп не по ибану?
при попытке заплатить по-старому по шаблонам без ибана:Платеж на данный счет запрещен
Напомините, плиз, вашим сотрудникам, что банки ОБЯЗАНЫ до 12.01 выполнять все распоряжения клиентов по старым реквизитам.
Добрый день. 28.12.19- недоступно выполнение платежей на ДРУГИЕ банки (ни по полным реквизитам, ни по счету IBAN). С 09:00ч 29.12.19 - платежи будут обработаны 03.01.2019.
ясно, спасибо.
а тяжело в отлупе именно так и писать "создание платежей временно недоступно, вы это можете сделать с 29.12.2019 г."? а не с таким зловещим отлупом как щас? Платеж на данный счет запрещен
у меня аж сердце передернулось ... как буд-то я за наркотики плачу или на МФО банка ДНР.
То, что они будут обработаны 03.01 - это как бы понятно.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 28 гру, 2019 13:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:04
IMPRINTER написав:
а тяжело в отлупе именно так и писать "создание платежей временно недоступно, вы это можете сделать с 29.12.2019 г.)? а не как щас? Платеж на данный счет запрещен
как буд-то я за наркотики плачу или на МФО банка ДНР.
Это у нас традиция такая. У меня как-то посылка под растаможку попала, так с таможни пришло смс "ВАША ПОСЫЛКА АРЕСТОВАНА". Я подохренел, а оказалось, что она задержана до момента когда представитель бренда одобрит задекларированную сумму.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:07
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?
Доброго дня. Не змінюється.
І ВАм доброго.
А де в МАБ можна підглянути що вже дійсно Максимум2 і не застряли на Максимум?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:08
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
А в МАБі пише шо пакет вже МАКСИМУМ2 при переході...чи старий Максимум не змінюється?
Доброго дня. Не змінюється.
І ВАм доброго.
А де в МАБ можна підглянути що вже дійсно Максимум2 і не застряли на Максимум?
В МАБ не подивитесь. На гарячій лінії підкажуть.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:35
Наверное сегодня миллион депозитов оформляется
28.12.2019 11:08
Заявка на створення депозиту
Поставлено в чергу
28.12.2019
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:44
Інкогніто написав:
Наверное сегодня миллион депозитов оформляется
28.12.2019 11:08
Заявка на створення депозиту
Поставлено в чергу
28.12.2019
Эта стандартная формулировка до обработки Вашей заявки
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:52
Как же они задрали со своим автозакрывающимся чатом поддержки. Оно сначала не работает "ошибка отправки", а потом "чат завершено через неактивнисть". Может, кто-то понесет за это ответственность, в конце-концов?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:58
Alfa_Bank написав:
На гарячій лінії підкажуть.
У меня РД 1 числа. Когда мне звонить на горячку для проверки перевода на Максимум 2.0 и уточнения, подключились ли страховки и их последующего отключения при положительном ответе?
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