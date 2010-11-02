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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8015801680178018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:На гарячій лінії підкажуть.

У меня РД 1 числа. Когда мне звонить на горячку для проверки перевода на Максимум 2.0 и уточнения, подключились ли страховки и их последующего отключения при положительном ответе? :roll:

Добрый день. Наберите 4.01, чтоб наверняка)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 684 раз.
 
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  #<1 ... 8015801680178018
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