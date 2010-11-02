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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
На гарячій лінії підкажуть.
У меня РД 1 числа. Когда мне звонить на горячку для проверки перевода на Максимум 2.0 и уточнения, подключились ли страховки и их последующего отключения при положительном ответе?
Добрый день. Наберите 4.01, чтоб наверняка)
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Alfa_Bank
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